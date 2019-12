Đoạt mạng anh kết nghĩa sau khi uống cạn 3 lít rượu mừng đầy tháng con trai

Theo tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã nhận được quyết định phê duyệt của VKS cùng cấp về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phùng Chàn Nhàn (SN 1987, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/12, Phùng Chản Nhàn có mời ông Phùng Kiếm P. (SN 1976 – anh kết nghĩa của Nhàn) và một số bạn bè thân thiết khác đến nhà uống rượu mừng đầy tháng con trai. Trước khi đến ăn nhậu, ông P. mua thêm 2 lít rượu mang đến.

Nhàn, ông P. và bạn bè thân thiết ăn nhậu đến khoảng 22h cùng ngày thì có một số người về trước vì đã khuya. Trên mâm nhậu chỉ còn lại Nhàn và anh trai kết nghĩa uống thêm 1 lít rượu nữa.

Không hiểu vì bất đồng quan điểm chuyện gì mà đến khoảng 3h ngày 19/12/2019, giữa ông Nhàn và ông P. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Nhàn đã lấy điện thoại của ông P. ném mạnh xuống đất khiến điện thoại hư hỏng nặng.

Bực mình trước thái độ hỗn hào của em kết nghĩa, ông P. lao xuống bếp vớ lấy một con dao rồi chạy lên nhà đe dọa nhà. Thấy vậy, Nhàn cũng vội vã chạy ra cửa sau lấy một con dao dài khoảng 30cm rồi vòng lên vung dao chém vào đầu, tai bên trái của ông P..

Nghe thấy tiếng cãi vã, kêu la, người thân và hàng xóm đã chạy đến can ngăn, đồng thời đưa ông P. đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, mất máu nhiều nên ông P. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo án, Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường tịch thu tang vật, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong

Về phần đối tượng Nhàn, sau khi bị bắt, Nhàn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nhàn nói, do uống rượu quá chén không làm chủ được hành vi nên đã làm ra hành động nguy hiểm gây thịt mạng cho ông P..

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng, làm rõ vụ việc. Thi thể của ông P. đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

