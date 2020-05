Độc đáo bí quyết 'chiều chồng' của cụ bà 116 tuổi làm vợ phi công trẻ đáng tuổi cháu

Cuộc hôn nhân của lần thứ 23 của cụ bà Wook Kundu (SN 1902) chòng trẻ. Kém tới tận 70 tuổi ở Malaysia khiến cho người dân đất nước này nói riêng và dư luận thế giới nói chung. Mặc dù tuổi cao, nhưng cụ Wook Kundu vẫn có thể làm được mọi việc như nấu cơm, chăm sóc chồng và thậm chí còn có bí quyết giữ chân chồng cực độc đáo. Sau nhiều năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng này ra sao?





Cuộc tình “chấn động” dư luận

Cụ bà Mek Wok Kundor 116 tuổi, sống tại làng Bukit Tokbat, bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia được xem là một trong số ít những người cao tuổi ở Malaysia sống xuyên suốt 2 thế kỉ. Cuộc đời của bà trải qua 22 lần kết hôn và lần 23 đã là lần cuối cùng, quyết định gắn bó lâu dài nhất cho hôn nhân.



Thời điểm 2005, cụ bà Kundor khiến dư luận “mắt tròn mắt dẹt” khi quyết định kết hôn với người chồng thứ 23 là anh Muhammad Noor Che Musa, (SN 1972). Tính ra, lúc đó, anh Musa mới 33 tuổi, vẫn là trai tân và kém vợ 70 tuổi. Sự việc gây chấn động báo giới, khiến những hãng thông tấn lớn như CNN, AFP, BBC, … đồng loạt đưa tin.

Cụ bà Kundur từng nổi tiếng với 22 lần kết hôn trước khi đến với anh Musa





Mối nhân duyên đưa cụ bà Kundor gặp gỡ “phi công trẻ” Musa là khi anh này đến thuê nhà trọ của cụ ở bang Terengganu, Malaysia. Ông bà ta có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chuyện tình của cặp đôi này cũng đến theo cách tự nhiên như vậy. Cụ bà Kundor và anh Musa bắt đầu tiến tới hẹn hò, sau đó quyết định kết hôn vào năm 2005.



Chia sẻ về tình yêu kỳ lạ của mình, anh Musa cho biết bản thân ngay từ lần đầu gặp gỡ cụ Kundor, anh đã có cảm giác thân thuộc như Chia sẻ về tình yêu kỳ lạ của mình, anh Musa cho biết bản thân ngay từ lần đầu gặp gỡ cụ Kundor, anh đã có cảm giác thân thuộc như gia đình . Anh cảm thấy thương bà vì phải sống một mình cô đơn, không có con cái ở bên chăm sóc. Lâu dần, tình thương ấy trở thành tình yêu từ lúc nào không hay.



Rất nhiều người chi trích, phản đối cuộc hôn nhân giữa anh Musa và cụ bà Kundor. Họ nghi ngờ tình cảm của chàng trai trẻ, cho rằng anh đến với bà chỉ vì bà ấy có nơi ở ổn định, còn anh Musa thì thất nghiệp, không có nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, anh Musa vẫn một mực khẳng định: "Tôi đến với bà ấy không phải vì tiền. Bà ấy rất nghèo".



Sau khi kết hôn một thời gian, Musa quyết định tham gia chương trình cai nghiện ma túy ở Kuala Lumpur, đề cụ bà Kundor sống cô đơn một mình tại ngôi làng Kampung Bukit TokBat, bang Terengganu.



Thương chồng, lo sợ chồng trẻ có thể bỏ rơi mình khi chương trình cai nghiện kết thúc, cụ bà Kundor đã lặn lội vượt đường sá xa xôi, lên thăm chồng mỗi khi có cơ hội. Trong suốt 18 tháng ở trại cai nghiện, Musa được vợ đến thăm 5 lần. Anh tự nhủ phải cố gắng cai nghiện thành công để sớm về với vợ.

Trong thời gian Musa đi cai nghiện, bà cụ một mình chờ đợi đến ngày chồng về





Cụ bà Kundor cho biết rằng, mặc dù cảm thấy không yên tâm nhưng cụ vẫn sẵn sàng đợi chồng mà không nghĩ tới một người đàn ông nào khác, nếu anh Musa cũng đáp lại tình cảm của bà. Đồng thời, cụ bà chia sẻ mình không có ý định tìm kiếm một người đàn ông đẹp trai, nhưng cần ai đó ở bên cụ suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.

“Tôi nhận ra rằng mình đã trở thành một phụ nữ già cả. Tôi không còn là một cô gái trẻ hay sở hữu một thân hình gợi cảm để hấp dẫn ai đó. Ý định tái hôn của tôi là để bù đắp nỗi cô đơn và chỉ thế mà thôi”.





Bí quyết massage giúp Sức Khỏe dẻo dai lại khéo chiều chồng

Nhiều người thắc mắc, cụ bà tuổi đã cao như vậy, nhan sắc, làn da đều đã xuống cấp, nhăn nheo vậy làm sao để giữ chân được chồng trẻ khỏi sự chú ý của những cô gái trẻ hơn. Tuy nhiên, cụ bà cho biết mình tự tin với “bí quyết” riêng, là cách massage gia truyền, giúp kích thích “bản lĩnh” đàn ông của đức lang quân.



Dù không chia sẻ rõ cách thức xoa bóp nhưng cụ bà Kundor cho biết bí quyết này của dòng họ nhà bà, được truyền qua các đời và nó tập trung vào các vùng nhạy cảm của nam giới. “Xoa bóp là hoạt động giúp cơ thể thư giản. Đàn ông đa phần đều rất thích được xoa bóp trên khắp cơ thể. Nó làm họ thấy các cơ được giãn nở, máu lưu thông và tinh thần trở nên sảng khoái, quên hết mọi âu lo, mệt mỏi. Vào mỗi buổi tối rảnh rỗi, tôi thường thực hành xoa bóp cho chồng khoảng một giờ đồng hồ. Nhờ đó mà chuyện ấy của chúng tôi vẫn tuyệt vời.” Bà Kundur chia sẻ.



Bên cạnh việc massage cho chồng, bản thân bà Kundur suốt nhiều năm vẫn duy trì thói quen tự xoa bóp chính cơ thể mình vào mỗi buổi sáng và đôi lúc cũng nhờ cả chồng giúp đỡ. Có lẽ chính nhờ những bài massage này đã giúp cho bà Kundur dù tuổi cao nhưng sức vẫn không hề yếu.

Tình yêu của cặp đôi đến tận bây giờ vẫn mặn nồng, tất cả đều nhờ vào bí quyết độc đáo của bà Kundur.





Phương pháp massage được các chuyên gia trên thế giới công nhận là cách để duy trì sức khỏe tốt nếu chúng ta biết cách thực hành đúng. Ấn Độ là đất nước nổi tiếng với yoga, massage và những bài thuốc trị bệnh hiệu quả. Việc massage đúng cách, đúng thời điểm vừa giúp bạn thư giãn, có thể cải thiện lưu thông máu, ổn định huyết áp, tránh đau nhức và giúp trẻ lâu hơn.



Được biết, bà Kundur rất hạn chế ăn các thực phẩm bên ngoài mà thường có thói quen tự tay vào bếp nấu cơm. Theo bà việc nấu ăn ngon không chỉ giúp cho tình cảm vợ chồng nồng thắm mà cũng là cách để bà bảo vệ sức khỏe, hạn chế được việc ăn những thực phẩm mất vệ sinh.



Chồng bà, anh Musa cũng tiết lộ vợ anh không bao giờ uống nước lạnh. “Vợ tôi không bao giờ uống nước lạnh. Thay vào đó, bà ấy chọn uống nước nóng hoặc trả nóng bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Bà ấy cũng rất thích uống sữa dừa do tôi tự làm.”



Bà Kundur chia sẻ cuộc sống hôn nhân của bà cũng gặp không ít những lời gièm pha của mọi người xung quanh nhưng bà luôn lạc quan. Bà cho rằng, mình đã sống quá lâu, trải qua nhiều cay đắng nên bà học được một điều rằng phải luôn suy nghĩ tích cực và tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết.



Theo bà sự lạc quan đó sẽ giúp tinh thần được thoải mái và sức khỏe của bản thân cũng tốt hơn. Ở phương Đông, từ thời cổ xưa có nói đến mối quan hệ giữa cảm xúc và sức khỏe. Ví dụ như trong Hoàng đế nội kinh, Tố Vấn, bộ sách y học lâu đời của Đông phương có viết: "Giận thương can, vui thương tâm, nghĩ thương tỳ, lo thương phế, sợ thương thận". Hay y học hiện đại còn phát hiện ra rằng, trạng thái tâm lý tiêu cực hoàn toàn bất lợi cho việc chữa trị bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Các công trình nghiên cứu cho thấy rằng, sở dĩ có hiện tượng đó là do cảm xúc tích cực hay tiêu cực đều ảnh hưởng đến chức năng điều tiết của hệ nội tiết, do vậy ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các mô tế bào.



Thế nên, bên cạnh việc tập luyện thì giữ cho mình thái độ sống tích cực là điều vô cùng quan trọng, quyết định đến sức khỏe, tâm sinh lý mãi mãi “thanh xuân”.

