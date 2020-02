Độc đáo giống lúa tím sữa giúp nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương

Người đầu tiên mang giống lúa tím sữa về trồng tại vùng biên

Ông Nguyễn Văn Hương ở ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp chính là người đầu tiên mang giống lúa tím sữa về trồng tại vùng biên giới này. Với mong muốn "làm lúa theo kiểu khác", ông Hương đã thử nghiệm trồng giống lúa lạ và gặt hái được nhiều thành công.



Kể về cơ duyên đến với giống lúa tím sữa, ông Hương tâm sự: "Tôi được trời phú cho sức khỏe tốt để làm nông nghiệp. Song, qua nhiều năm làm lúa theo phương thức cũ, tôi cảm thấy Sức Khỏe có phần bị ảnh hưởng, có thể là do tiếp xúc nhiều với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học. Vì vậy, tôi muốn làm lúa theo kiểu khác".



Nói là làm, ông Hương chọn hướng sản xuất lúa gạo không sử dụng thuốc và chất hóa học. Nhìn thấy tiềm năng từ giống lúa tím sữa, ông Hương tự lên mạng mày mò, nghiên cứu đặc tính sinh trưởng của giống lúa này.



Tuy chịu khó tìm hiểu về giống lúa mới nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông Hương ở vụ canh tác đầu tiên. Do thời tiết vùng biên giới Tân Hồng khắc nghiệt, lúa tím sữa ít trổ bông, năng suất kém khiến ông Hương thất bại. Không nản chí, ông Hương tiếp tục kiên trì, vừa trồng vừa nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm. Vụ thu đông năm 2018, ông Hương đã cải thiện và chủ động được nguồn giống. Lão nông chọn những cây lúa to khỏe, đồng đều rồi nhân rộng trên diện tích gần 4 ha. Đến vụ đông xuân 2018-2019, nguồn giống thuần chủng này đã thích ứng tốt với thổ nhưỡng địa phương nên phát triển mạnh, cho năng suất cao.

Người dân tham quan khu vực trồng lúa tím sữa của ông Nguyễn Văn Hương



Sau khi thành công trong việc trồng giống lúa tím sữa, ông Hương lại trăn trở tìm đầu ra. Do được ít người biết đến nên việc đưa giống lúa mới ra thị trường gặp không ít khó khăn. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ, cho rằng thứ gạo ông Hương bán đã được nhuộm phẩm màu! Để tạo niềm tin cho khách hàng, ban đầu, ông Hương tặng cho mọi người dùng thử miễn phí. Dần dần, khách hàng ăn gạo thấy ngon và đặt hàng, rồi giới thiệu cho bạn bè, người thân quen đến mua. Từ đó, sản phẩm của gạo tím sữa của ông Hương ngày càng đắt hàng.



Để sản phẩm thêm được lòng người tiêu dùng, ông Hương còn mang gạo đi kiểm tra chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng. Các thông tin này được giới thiệu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đến gần hơn với người tiêu dùng. Không những vậy, ông Hương còn quyết định đặt tên sản phẩm lúa tím sữa do ông trồng là gạo "Nghĩa Nhân" và đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.



"Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, chúng tôi đã đăng ký và Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Gạo 'Nghĩa Nhân;, ông Hương tiết lộ với PV báo Người Lao Động.



Không đơn độc con đường làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông Hương kêu gọi nhiều nông dân sinh hoạt tại "Nghĩa Nhân Hội quán" cùng tham gia mô hình sản xuất lúa tím sữa theo hướng sạch. Đến vụ cuối năm 2019 đã có 6 nông dân tham gia với diện tích hơn 12 ha. Trong vụ đông xuân 2018-2019, dù thị trường lúa gạo trong nước gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản phẩm lúa tím sữa vẫn thành công trong khâu tiêu thụ bán được giá. Công ty CP Nông trang Tràm Chim đã ký hợp đồng với thu mua 20 tấn gạo trong vụ năm đó.



Trồng lúa tím sữa thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm

Đổi đời nhờ trồng lúa tím sữa thảo dược



Không chỉ riêng ông Nguyễn Văn Hương ở Đồng Tháp, nhiều nông dân ở ĐBSCL cũng làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ giống lúa tím sữa. Tiêu biểu có hộ của bà Lê Thị Nga (56 tuổi) ở ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long . Từ ngày chuyển đổi từ giống lúa thông thường sang sang lúa tím sữa, cuộc sống của bà Nga và gia đình đã hoàn toàn "thay đổi".



Được biết, trước đây, gia đình bà Nga cũng trồng giống lúa thông thường tuy nhiên thu nhập bấp bênh vì được mùa, mất giá. Năm 2011, biết đến giống lúa tím thảo dược ở Nghệ An, bà Nga mua giống về trồng thử nghiệm trên diện tích 300 m2 đất ruộng.



Ban đầu, bà Nga cũng gặp khó khăn do thời tiết khác biệt khiến lúa tím ít trổ bông, năng suất kém. Bà Nga tìm tòi, học hỏi cải thiện nguồn giống và nhân rộng diện tích trồng lên hơn 2,5 ha. Kiên trì suốt 6 năm, đến năm 2017 giống lúa bắt đầu thích ứng với thổ nhưỡng và phát triển mạnh, cho năng suất cao.



Nhờ những ưu điểm vượt trội về chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng, sản phẩm gạo tím sữa ngày càng được nhiều người biết đến. Hiện tại, mỗi năm bà Nga trồng 2-3 vụ lúa tím thảo dược, thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng từ 95-100 ngày. Năng suất bình quân là 4,5 tấn/ha/vụ.



Bà Nga xát lúa thành gạo lứt bán với giá 40.000 đồng/kg đem về có nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng/ha/năm, theo Thanh Niên.



Không chỉ bán gạo theo cách truyền thống, bà Nga còn đầu tư máy móc hút chân không để đóng gói và dán nhãn truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng và các siêu thị khắp cả nước.



"Vừa qua, có một doanh nghiệp muốn ký hợp đồng mua gạo tím thảo dược của tôi hơn 10 tấn/tháng để xuất bán sang thị trường Singapore nhưng tôi đành phải từ chối vì không đủ hàng cung ứng".

Kỹ thuật trồng giống lúa tím sữa

Sản phẩm lúa tím gạo sữa được trồng theo quy trình sinh học, nói không với hóa chất, thuốc trừ sâu

Kỹ thuật trồng lúa tím sữa hay còn gọi là lúa thảo dược không khác quá nhiều so với trồng lúa thông thường. Nếu tìm đúng giống phù hợp với thổ nhưỡng thì hoàn thoàn có thể thành công.



Nguyên tắc cơ bản khi trồng lúa tím sữa người dân cần lưu ý là để cây lúa chống được sâu bệnh thì không được sử dụng phân và thuốc hóa học mà phải sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học... Ngoài ra, phải áp dụng đúng các quy trình, kỹ thuật trồng, tuân thủ biện pháp canh tác.



Cụ thể, dùng chế phẩm sinh học chiết xuất từ nấm la hán quả; đồng thời dùng gừng, tỏi, ớt, trái bình bát... giã nhuyễn, trộn đều để phun lên cây lúa phòng ngừa sâu bệnh. Muốn trồng lúa thảo dược đạt chất lượng cao phải mất từ 2 năm trở lên để cải tạo đất, loại bỏ tạp chất.



Gạo tím thảo dược khi nấu có hương thơm dịu, mềm, ngọt, để nguội vẫn dẻo và lâu thiu. Có thể dùng gạo để nấu cơm thông thường hoặc rang vàng xay làm trà, làm sữa gạo… Theo kết quả phân tích của các cơ quan chức năng, hàm lượng dinh dưỡng nổi bật là Omega 3,6,9, chất sắt đạt rất cao. Ngoài ra còn có chất dinh dưỡng, vi lượng và vitamin A, B (B1, B2, B6), chất xơ, omega… Đây là những thành phần quan trọng nhất giúp hạt gạo cung cấp những hoạt chất rất tốt cho người bị bệnh huyết áp, xương khớp, mờ mắt, tiểu đường…



"…Những hoạt chất rất tốt cho người bị bệnh huyết áp, xương khớp, mờ mắt, tiểu đường… Đặc biệt thay vì phải dùng viên sắt trong thuốc tây trước và trong giai đoạn thai kỳ, phụ nữ có thể sử dụng gạo thảo dược để cung cấp đủ hàm lượng chất sắt cho thai nhi được cứng cáp khỏe mạnh, bà mẹ da dẻ hồng hào", bà Nga tự hào nói về sản phẩm của mình.

Kiều Đỗ (t/h)