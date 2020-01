Độc đáo ngày Tết: Người Hà Nội thử làm bánh chưng nhân cá hồi lạ miệng

Vài năm gần đây, chiếc bánh chưng nhân cá hồi đang được rất nhiều người săn lùng bởi sự độc đáo và lạ miệng của nó so với nhân thịt lợn truyền thống.

Bánh chưng nhân cá hồi được yêu thích trong những năm gần đây

Được biết, chủ cơ sở này là anh Trịnh Xuân Giáp đã bắt đầu tìm tòi để nấu loại bánh chưng "giao thoa về ẩm thực" từ 3 năm trước. Sau một thời gian dài thử nghiệm, anh Giáp đã nấu thành công bánh chưng nhân cá hồi. Anh cho biết:"Sản phẩm vẫn làm từ nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp, đỗ xanh, hạt tiêu và gói bằng lá dong, đảm bảo vẻ ngoài và hương vị truyền thống, điểm khác biệt duy nhất là nhân thịt lợn được thay thế bằng cá hồi".

Quy trình làm 1 chiếc bánh chưng nhân cá hồi như sau: Đầu tiên, cửa hàng ngâm gạo nếp nương hạt to tròn qua đêm, ngâm đỗ xanh vào nước ấm và gói bằng lá dong. Để khử vị tanh, cửa hàng ướp trà xanh với gạo, sau đó sử dụng những con cá hồi nặng khoảng 10kg để làm nhân bánh.

Những con cá nặng khoảng 10kg được chọn vì có thớ thịt lớn

Cá hồi làm nhân được thái miếng to bằng bàn tay, ướp gia vị với muối và tiêu. Bánh nặng khoảng 800 gr, luộc trong 12 tiếng. Bánh luộc xong được ép chặt, để nguội và hút chân không rồi đóng hộp. Dự kiến trong dịp Tết Canh Tý 2020, cửa hàng sẽ bán ra khoảng 1000 chiếc bánh chưng cá hồi. Được biết, cửa hàng của anh Giáp bán bánh chưng nhân cá hồi với giá 580.000 đồng/ cặp, để được trong khoảng 15 ngày.

Trả lời PV, chị Minh Tú (Kim Mã, Hà Nội) hồ hởi nói:"Từ ngày bánh có thêm vị mới các cháu nhà tôi tuần nào cũng đòi mua, thôi chiều con thì bố mẹ đáp ứng vậy". Chị Tú cho biết ban đầu chị khá e ngại nhưng khi ăn thử thì thấy bánh rất vừa miệng, ngon không kém bánh thường nên thành ra thích.

Dù giá thành cao nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền mua bánh

Ban đầu, chiếc bánh chưng nhân cá hồi được tạo ra do người ta muốn tặng bánh chưng cho người bạn theo đạo Hồi. Bởi người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, nên người này đã nảy ra ý tưởng nhét nhân cá hồi vào bánh chưng để thay thế. Được biết, dù cho giá thành cao hơn bánh trưng thông thường, nhưng nhiều vị khách vẫn sẵn sàng xuống tay nửa triệu đồng để mua cặp bánh chưng nhân cá hồi. Nếu muốn mua số lượng lớn, khách hàng phải yêu cầu đặt trước nhiều ngày mới có hàng.

Your browser does not support HTML5 video.

Bánh chưng nhân cá hồi có mùi vị khá đặc biệt. Clip: Dân trí

Chi Nguyễn (t/h)