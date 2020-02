Độc đáo những bức tranh kể chuyện sếu đầu đỏ ghép từ vỏ tràm của thầy giáo tiểu học

Trong kí ức của anh Nguyễn Văn Cảnh, giáo viên tiểu học ở xã Phú Đức (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ) luôn rõ mồn một hình ảnh của đàn sếu đầu đỏ, nơi miền quê chiêm trũng.

Thầy Cảnh bên bức tranh sếu đầu đỏ làm từ vỏ tràm

Thầy Thắng cho hay: "Lúc nhỏ may mắn nhà ở cạnh Vườn Quốc gia Tràm Chim. Nơi đây có rất nhiều sếu đầu đỏ tập trung về ăn củ năng trên đồng sau mùa nước rút. Mỗi ngày sau khi đi học về thầy cùng nhóm bạn trong xóm rủ nhau ra đồng chơi, khi ấy bắt gặp được hình ảnh đàn sếu đang ăn, uống, nghỉ và đùa giỡn bay lượn trên cánh đồng".

Hiện nay, số lượng sếu ở Vườn Quốc gia ngày càng ít đi, không còn bao nhiêu người được thỏa thích nhìn thấy hình ảnh sinh hoạt của sếu. Vì vậy, thầy Cảnh đã nảy ra ý tưởng làm tranh tái hiện lại hình ảnh sếu bằng chính vỏ tràm từ rừng tràm, nơi sếu từng sinh sống để cho những thế hệ sau cũng như du khách hiểu rõ hơn về những đặc tính của loài sếu.

Thầy Cảnh cho biết, để làm được một bức tranh về sếu hoàn chỉnh, cần phải trải qua nhiều công đoạn. Việc đầu tiên là tìm kiếm nguyên liệu làm tranh. Những mảnh vỏ tràm được thầy thu mau từ những cây tràm có độ tuổi gần trăm năm trong Vườn Quốc gia để đảm bảo đủ độ dày và độ chắc chắn.

Vỏ tràm sau thu mua được phân loại theo kích cỡ

Sau đó, vỏ tràm được phân loại thành những chức năng riêng, tùy theo kích thước: Vỏ lớn được chọn làm nền cho tranh, những vỏ có kích thước nhỏ dùng để tạo hình sếu.

Nhằm mang đến những hình ảnh sếu có màu sắc như thật, màu vỏ tràm cũng phải được chọn từ màu sắc tự nhiên. Những gam màu xanh, trắng, xám, đen, nâu được lấy từ lớp vỏ ngoài cùng của cây tràm lâu năm bị rong rêu bám.

Đặc biệt, để làm phần đầu và phần chân sếu, màu nâu đỏ được vốn hiếm nên chỉ chọn được ở những cây tràm bị sâu đục có mủ chảy ra bám trên vỏ mới có màu đỏ.

Mất nhiều thời gian nhất là công đoạn tạo hình và ghép các mảnh vỏ tràm lại thành tranh. Để làm được những bức tranh đậm chất nghệ thuật miêu tả và có hồn, đòi hỏi người thợ đó phải thật khéo léo, tỉ mỉ.



Công đoạn ghêp tranh chiếm nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo léo

Mỗi bức tranh mang đến những câu chuyện khác về sếu, mở mang tầm mắt với du khách gần xa. Cho đến nay, thầy Cảnh đã có cho mình bộ sưu tập trên 600 bức tranh về sếu, mỗi bức có giá bán từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo kích thước và số lượng sếu trong tranh khi khách đặt.



Không chỉ làm tranh sếu bằng vỏ tràm, thầy Cảnh còn sáng tạo ra tranh sếu từ cọng năng khô, loại cây mọc nhiều trong Vườn Quốc gia Tràm Chim và là nguồn thức ăn yêu thích của loài sếu.

Vào hồi tháng 10/2019, tại hội thảo "Tăng cường hiệu quả quản lý và bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam" tổ chức tại TP Cần Thơ, TS Trịnh Thị Long, đại diện Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam, đưa ra con số cho thấy sự "suy giảm nghiêm trọng" về số lượng sếu đầu đỏ. Cụ thể, vào năm 1998 lượng sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim 1.052 con, đến năm 2017 còn 9 con, năm 2018 và 2019 đều chỉ có 11 con.

Nguyên nhân khiến lượng sếu về ít khoảng 96 lần so với năm 1998 là do sự phát triển dân cư quanh vùng, tác động chung của biến đổi khí hậu cũng như hoạt động phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…

Còn ông Trần Ngọc Cường - Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên - môi trường) cho biết, 700.000ha đất ngập nước ở vùng Đồng Tháp Mười trước đây giờ đã giảm tới 90% (còn khoảng 70.000ha) do các vấn đề phát triển đô thị, nuôi trồng thủy sản, tác động của biến đổi khí hậu….

Ông Cường thông tin thêm rằng,vấn đề đảm bảo phòng cháy chữa cháy làm chế độ thủy văn thay đổi ảnh hưởng các hệ thực, động vật nên không có nguồn thức ăn cho sếu đầu đỏ cũng là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Những sáng kiến bảo vệ môi trường độc đáo - VTV 24