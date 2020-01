Độc đáo quà tặng Tết Canh Tý: Nến chuột cõng chĩnh vàng 'lên ngôi', chuột gỗ khổng lồ hút khách

Nến hình chuột cõng chĩnh vàng





Một trong những vật phẩm đầu tiên liên quan đến “linh vật” của năm mới chính là nến hình chuột cõng chĩnh vàng. Đây là dòng nến đốt tạo hình chuột có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, cõng trên lưng chĩnh vàng, tay ôm thóc gạo, miệng nhoẻn cười đốn tim biết bao thượng khách. Vật phẩm này nhanh chóng tạo nên cơn sốt cho thị trường Tết Canh Tý. Được biết, đây là thành phẩm của nghệ nhân Dương Hoàng Thông (Gia Lâm, Hà Nội ), lấy ý tưởng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ. Theo đó, những chú chuột là biểu tượng cho sự nhanh nhẹn, thông minh. Quan niệm phong thủy cho rằng, ở đâu có chuột thì ở đó có sự giàu sang, sung túc. Bởi vậy, hình ảnh những chú chuột bằng nén cõng theo thóc gạo, tiền vàng mang lại nhiều may mắn cho năm mới với lời chúc an khang, thịnh vượng.

Một trong những vật phẩm đầu tiên liên quan đến “linh vật” của năm mới chính là chuột cõng chĩnh vàng. Ảnh: Vietnamnet



Nói về những sản phẩm của mình, anh Thông chia sẻ: “Chuột vốn là linh vật rất khó tạo hình, thậm chí một trong những linh vật khó nhằn nhất trong 12 con giáp. Thực tế, có rất nhiều quan điểm trái chiều về chuột; nhưng tôi quyết định chọn hình tượng chú chuột từ dòng tranh Đông Hồ bởi nó gần gũi với cuộc sống và tâm linh người Việt”. Người nghệ nhân này còn bổ sung, việc tạo ra một sản phẩm nến hình chuột không hề đơn giản. Thông thường, sản xuất nến chuột phải trải qua quy trình 5 bước gồm: Lên ý tưởng sản phẩm, chế tạo khuôn, để khuôn nến, làm khô và trang trí. Anh Thông bộc bạch: “Trong 5 bước thì lên ý tưởng sản phẩm và chế tạo khuôn nến chính là hai khâu khó khăn nhất. Toàn bộ khuôn nến tôi đều đích thân sản xuất, theo công thức gia truyền có 1-0-2”.

Để có được vật phẩm hoàn mỹ bán ra thị trường, anh Thông đã phải dành cả năm tâm huyết để nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hiện tại, trung bình mỗi giờ xưởng của anh sản xuất được từ 100 đến 200 sản phẩm, mỗi sản phẩm mất từ 5 đến 6 tiếng để hoàn thành. Những chú nến chuột cũng có nhiều giá thành khác nhau, tùy theo kích cỡ. Trong đó, dòng nến chuột có giá dao động từ 200.000-250.000 đồng/con; dòng nến chuột mạ vàng nano có mức giá cao hơn, cụ thể từ 400.000-450.000 đồng/con. Ngay từ khi ra mắt, sản phẩm nến chuột của anh Thông liên tục cháy hàng, nhiều khách muốn mua phải đặt trước cả tháng. Chỉ tính riêng tháng 10 âm lịch, anh thông đã cho xuất xưởng khoảng 4000 con nến chuột để phục vụ khách hàng. Ngoài sản phẩm nến có hình chuột, anh Thông còn sản xuất thêm nhiều sản phẩm độc đáo khác dành cho Tết Canh Tý 2020.



Tiền in hình chuột





Ngoài nến hình chuột, tiền in hình chuột cũng là vật phẩm được nhiều người yêu thích, săn đón và chọn mua trong dịp Tết Canh Tý. Cách Tết hơn một tháng, nhiều cửa hàng kinh doanh tiền lưu niệm đã bắt đầu sưu tầm và mua bán các loại tiền in hình chuột. Anh Lê Văn – chủ một cửa hàng online ở quận 10 TP.HCM chia sẻ: “Chuột gắn liền với sự nhanh nhẹn, thông minh trong văn hóa dân gian. Còn theo phong thủy, nó lại tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Do đó tôi nghĩ những đồng tiền in hình con chuột sẽ đặc biệt hút khách, đặc biệt là khi khoảnh khắc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến gần”.

Mặc sau đồng xu in chân chung vị nữ hoàng quyền lực nhất mọi thời đại - Elizabeth II. Ảnh: Vietnamnet.

Năm nay, có nhiều cửa hàng rao bán cặp tiền xu hình con chuột mạ vàng và bạc của Úc với mức giá từ 200.000 - 250.000 đồng. Theo lời giới thiệu của người bán thì một cặp tiền xu như thế có mệnh giá tương đương với 1 Dollar Úc (Australia). Mỗi sản phẩm đều được thiết kế tinh xảo, in khắc 3D siêu thực để làm toát lên vẻ hào khoáng với lớp mạ vàng, mạ bạc vô cùng lấp lánh. Đặc biệt, đồng xu bạc được khắc hình ảnh chú chuột đang ăn bắp, đồng xe vàng khắc hình chú chuột bên cây lúa cùng sự tương trưng sẽ mang lại nhiều Trí – Dũng – Tài – Lộc – May cho năm Canh Tý. Mặc sau đồng xu in chân chung vị nữ hoàng quyền lực nhất mọi thời đại - Elizabeth II.



Là một trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Hà Nội có sản phẩm đồng xu hình chuột, chị Lan Anh khẳng định, đây là vật phẩm khá hút khách trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Trong đó, cặp tiền xu Úc rất thích hợp làm quà biếu, quà tặng lì xì dịp Tết, và sẽ cực kỳ ý nghĩa khi dùng những cặp tiền này mừng tuổi cho những người thuộc tuổi Tý. Bên cạnh cặp tiền xu Úc, trên thị trường còn có cả cặp đồng tiền xu con chuột Đài Loan. Những cặp tiền xu này chủ yếu được phát hành phục vụ cho nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán. Hầu hết các sản phẩm đồng tiền xu đều chỉ là đồ lưu niệm, không có giá trị trong mua bán, lưu thông. Thông thường, một cặp tiền xe đựng trong hộp nhựa nền đỏ bắt mắt sẽ có giá dao động trong khoảng từ 80.000 đến 100.000 đồng/cặp.



Ngoài tiền xu, trên thị trường còn có tờ tiện mệnh giá 2 USD hình chuột mạ vàng được Bộ Tài chính Mỹ in ấn. Những tờ tiền này cũng được phục vụ cho nhu cầu lì xì của mọi người trong ngày Tết (đặc biệt dành riêng cho người dân châu Á), không có giá trị lưu thông. Trên tờ tiền 2 USD, thiết kế hình con chuột vẫn giữ nguyên nhưng ở hai bên trái phải của tờ tiền được in thêm 2 hình chú chuột vàng nhỏ. Mỗi tờ tiền như vậy đang được nhiều cửa hàng rao bán với mức giá dao động từ 200.000 đến 350.000 đồng. Theo lời một chủ cửa hàng bán tiền lưu niệm ở Đống Đa (Hà Nội), từ nay cho tới gần Tết Nguyên đán sẽ có thêm khoảng 3 đợt hàng về của vật phẩm tờ tiền 2 USD hình chuột. Khá đông khách đặt hàng nên chủ cửa hàng dự đoán sản phẩm này sẽ không dư nhiều.



Hình chuột gỗ khổng lồ



Đối với những khách sành chơi, chắc chắn không thể bỏ qua chú chuột gỗ khổng lồ này trong dịp Tết 2020. Những chú chuột gỗ khổng lồ nặng hơn 10kg, dài 60cm, cao 30cm là thành phẩm của anh Nguyễn Văn Luân (Thường Tín, Hà Nội). Anh cho biết, từ tháng 10 âm lịch lái buôn đã qua nhà anh lấy sạch hàng. Từ đầu năm nhiều xưởng đã phải tích cực sản xuất, dư trữ sản phẩm để đủ nguồn cung cho dịp Tết. Do chuột gỗ có kích thước lớn, thợ phải vừa đục máy, vừa đục bằng tay. Chủ yếu tay nghề của nghệ nhân có lành, có giỏi mới có thể hoàn thành, bởi máy chỉ hỗ trợ được khâu tạo hình thô sơ mà thôi. Trung bình, để hoàn thiện một chú chuột gỗ khổng lồ phải mất khoảng 2-3 ngày.



Những chú chuột gỗ khổng lồ nặng hơn 10kg, dài 60cm, cao 30cm là thành phẩm của anh Nguyễn Văn Luân (Thường Tín, Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet.



Anh Luân bộc bạch, anh phải cẩn thận, tỉ mỉ từ khâu đầu tiên đó là chọn gỗ. Gỗ dùng để làm ra chuột khổng lồ không chỉ có kích thước lớn mà phải chất lượng tốt, vân gỗ đẹp, lõi chắc. Khi đã chọn được nguyên liệu, anh cùng mọi người cắt gỗ thành những khối lớn, chuyển vào máy tiện. Sau đó, nghệ nhân ngồi tạo hình chi tiết lại, đánh giấy ráp, sửa lỗi, bôi keo, phun sơn và hoàn thiện sản phẩm. Khách mua chuột gỗ thường lấy cả đôi chứ ít khi mua lẻ bởi họ quan niệm cái gì cũng phải có đôi có cặp. Bên cạnh đó, sản phẩm không chỉ chơi riêng ngày Tết mà còn trưng được cả năm, bởi vậy các thương khách đều chỉ cần đẹp và hợp phong thủy là được, ít khi quan tâm về giá cả. Thông thường, mỗi chú chuột gỗ khổng lồ có giá từ 1,6-2 triệu đồng/con.

Your browser does not support HTML5 video. “Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.

Thùy Nguyễn (t/h)