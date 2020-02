“Đôi bàn tay vàng” của căng chỉ nội khoa

Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Da liễu Trung ương , dù ở xuất phát điểm là bác sỹ da liễu tại khoa Laser - Phẫu thuật, hay đến nay là Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, TS. BS Vũ Thái Hà vẫn luôn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu chuyên môn, để tay nghề, uy tín của bản thân ngày càng nâng lên. Hiện anh là thành viên trong Hội đồng chuyên môn - giảng viên chính của Khóa đào tạo bác sỹ về Kỹ thuật nâng cơ bằng chỉ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

TS. BS Vũ Thái Hà trình bày tham luận tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ

toàn quốc lần thứ 3

Song song với việc công tác tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, TS. BS Vũ Thái Hà còn tham gia giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2003, anh đã đảm trách vị trí giảng viên bộ môn da liễu của nhà trường. Trong quá trình giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội, anh đã chia sẻ với các sinh viên những tri thức căn bản nhất trong lĩnh vực da liễu, qua đó góp phần vào công cuộc đào tạo các thế hệ y bác sỹ trong tương lai. Đến nay, đã có rất nhiều bác sỹ trẻ, lớp học trò của anh, đang làm việc tại các cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu. Đặc biệt đã có nhiều bác sỹ trẻ nối tiếp làm đẹp cho mọi người bằng các phương pháp trẻ hóa - xóa nhăn - căng da từ những bài giảng đầy tâm huyết của thầy giáo Vũ Thái Hà.

TS. BS Vũ Thái Hà nói rằng mong muốn lớn nhất của anh là được chung tay cùng tập thể các y bác sỹ ngành Da liễu hoàn thành sứ mệnh thầy thuốc và đưa ngành da liễu Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Đồng thời anh cũng bày tỏ sự say mê miệt mài của mình với lĩnh vực căng chỉ. Anh đánh giá: Trong số các liệu pháp trẻ hóa da của thẩm mỹ nội khoa , căng da bằng chỉ được nhận định là nỗ lực lớn mà y học đang cố gắng để đem lại hiệu quả tối đa cho việc duy trì nét thanh xuân cho làn da.

“Nếu như trước đây, mỗi khi nghĩ đến hay quyết định thực hiện các liệu trình thẩm mỹ da, nhiều người thường mặc định đó là phẫu thuật dao kéo. Nhưng hiện nay, thẩm mỹ nội khoa xuất hiện được coi là một bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ. Ở khía cạnh làm đẹp và trẻ hóa da, thẩm mỹ nội khoa được biết đến với các phương pháp như: Tái tạo và trẻ hóa làn da với các laser CO2; xóa các nếp nhăn da với Botulinum toxin A; tiêm các chất làm đầy da (hyaluron- ic acid - HA, ..) làm đầy các khuyết của mô da do lão hóa hoặc bệnh lý… Trong đó, căng chỉ là một phương pháp hiệu quả, được rất nhiều người tin tưởng, lựa chọn”. TS. BS Vũ Thái Hà chia sẻ.

Là bác sĩ chuyên khoa với kiến thức chuyên môn sâu qua gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, TS. BS Vũ Thái Hà nhận định căng chỉ nội khoa đang được ưa chuộng ở các nước châu Á, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, anh từng thực hiện thành công hàng nghìn ca căng chỉ cho bệnh nhân khắp cả nước. Rất nhiều bệnh nhân đã dành cho anh những tình cảm trân quý, biết ơn, họ từng yêu mến gọi anh với biệt danh “đôi bàn tay vàng” của căng chỉ.

Theo TS. BS Vũ Thái Hà, căng chỉ là một thủ thuật thẩm mỹ giúp nâng và tổ chức lại mô bị chảy xệ, giúp tạo thêm đường nét cho khuôn mặt. Theo đó, chỉ được sản xuất từ vật liệu tương tự chỉ được dùng trong phẫu thuật đóng vết thương; chỉ được đưa vào lớp SMAS (lớp cân cơ nông) giúp kéo căng mô và giúp tăng thể tích mô tại chỗ. Hiện nay, kỹ thuật căng chỉ ngày càng trở nên phổ biến, thời gian thủ thuật ngắn, thời gian hồi phục sau thủ thuật ngắn và ít biến chứng sau thủ thuật. Tính ưu việt nữa của căng chỉ ở chỗ có thể đưa chỉ vào dưới da mà không cần một đường rạch dài.

TS. BS Vũ Thái Hà dẫn chứng về việc nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy hiệu quả và tính an toàn cao của kỹ thuật căng chỉ. Theo nghiên cứu do BS. Mototsugu Fukaya (Nhật Bản) năm 2017, tiến hành trên 100 bệnh nhân sử dụng kỹ thuật căng chỉ sử dụng chỉ không tiêu cho thấy hiệu quả trẻ hóa da đạt được ở hai giai đoạn sớm và muộn; giai đoạn sớm bao gồm năm đầu tiên sau thủ thuật, sau đó hiệu quả giảm đi rồi tăng lại tăng trở lại. Năm 2009, nghiên cứu của Gamboa GM và Vasconez LO với chỉ nâng Silhouette, một loại chỉ polypropylen đã được thay đổi với các nón có thể tự tiêu, mang lại nhiều lợi ích trong trẻ hóa khuôn mặt và cổ. Kỹ thuật của thủ thuật rất đơn giản; bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ và thời gian thủ thuật trung bình là 45 phút. Ngoài ra, căng chỉ có thể thực hiện cùng với các quy trình thẩm mỹ và trẻ hóa khác. Hơn nữa, sự hài lòng của bệnh nhân nói chung tại thời điểm 9 tháng là 90% rất hài lòng và 10% hài lòng vừa phải. Tác dụng lâu dài của chỉ vẫn được xác định. Nghiên cứu của Suh DH và cộng sự vào năm 2015 đánh giá kết quả của chỉ nâng PDO trong trẻ hóa da mặt cho thấy sử dụng chỉ PDO trên mặt chảy xệ vừa phải, nếp nhăn nhỏ và lỗ chân lông là một thủ thuật an toàn, hiệu quả, với các biến chứng rất nhẹ...

Với tri thức về lĩnh vực căng chỉ được đánh giá cao, trong Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 3 (tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 7/2019), TS. BS Vũ Thái Hà vinh dự được Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương lựa chọn là đại biểu trình bày tham luận “Trẻ hóa da bằng căng chỉ”. Trước đó, vào tháng 4/2019, anh cũng đã có tham luận rất được chú ý tại Hội nghị Da liễu miền Bắc (tổ chức tại Thái Bình) với tên gọi “Nâng mũi bằng chỉ”. Tại hai sự kiện lớn của ngành Da liễu này, sau khi trình bày các báo cáo, anh đều trực tiếp thực hiện kỹ thuật căng chỉ mẫu cho khách hàng ngay tại hội nghị. Qua mỗi tham luận và khi thực tế thể hiện kỹ thuật, anh đều chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị và chăm sóc, trẻ hóa da bằng căng chỉ. Những tham luận này được giới chuyên môn đánh giá cao, trở thành tài liệu học tập và tài liệu y khoa thực tế giúp các bác sỹ trong cùng lĩnh vực áp dụng rộng rãi trên khắp các cơ sở y tế.

TS. BS Vũ Thái Hà nhận định rằng, hiện nay thẩm mỹ nội khoa đang được đánh giá cao, người Việt cũng đang được tiếp cận gần hơn với chế độ chăm sóc Sức Khỏe /sắc đẹp tốt nhất, hiện đại nhất. Đây chính là thời điểm thích hợp để các bác sỹ Việt Nam tham gia sâu, toàn diện hơn vào các tiến bộ của y học trong lĩnh vực làm đẹp. Qua đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa ở Việt Nam.

Về phần cá nhân mình, TS. BS Vũ Thái Hà khẳng định anh sẽ tiếp tục lựa chọn con đường phát triển chuyên sâu về kỹ thuật căng chỉ. Anh hy vọng mình sẽ có thêm những tham luận chất lượng, những nghiên cứu đột phá, từ đó có những ứng dụng hiệu quả cho bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của khách hàng. Tin tưởng rằng, những nghiên cứu khoa học được công bố bởi cá nhân anh sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển của y học Việt Nam, từ đó sẽ được lan tỏa rộng rãi ra thế giới.