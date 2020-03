Đòi bạn trai cho ăn thanh long bỏ hạt, tháng tặng hoa 4 lần, cô gái trẻ bị chia tay phũ phàng

Do liên tục đòi hỏi người yêu phải cưng chiều quá đà như cho ăn thanh long bỏ hạt, 1 tháng tặng hoa 4 lần,... cô gái trẻ Dương Dương đã bị bạn trai chia tay phũ phàng ngay trên show truyền hình.

Show truyền hình thực tế "Tỏ tình ngay bây giờ" của Trung Quốc vốn luôn thu hút khán giả với những câu chuyện tình đầy oái ăm và dở khóc dở cười. Trước đó, cư dân mạng đã không khỏi xôn xao trước câu chuyện về một cô gái can đảm cắt đi mái tóc dài nuôi 7 năm, cạo trọc đầu chỉ để tỏ tình mối tình thanh xuân nhiều năm của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước câu chuyện của cô gái liên tục đòi hỏi người yêu phải cung phụng, yêu chiều theo mọi nhu cầu oái ăm của mình. Khác với những nhân vật tham gia "Tỏ tình ngay bây giờ" trước đó, cô gái trẻ Dương Dương tự hào tấm tự rằng mình sẽ đợi người yêu tên Hiểu Phàm của cô tới chương trình này, rồi anh ta sẽ tỏ tình và cầu hôn cô thật lãng mạn.

Dương Dương cho hay, cô tự coi mình là "công chúa của vạn người", từ lâu đã quen với việc được người yêu chiều chuộng. Dương Dương xem show xong liền cảm thấy muốn được tỏ tình trước hàng vạn khán giả nên đã yêu cầu bạn trai mình đăng ký. Dương Dương tiếp tục vui vẻ kể việc bạn trai mình đã cưng chiều cô ra sao: "Anh ấy rất là chu đáo luôn. Mỗi lần tụi em ăn thanh long , anh ấy đều bỏ hết hạt cho em ăn nha. Vì em rất khó chịu mỗi khi ăn mấy cái hạt sượng sượng đó, thấy ghê ghê sao ấy, mọi người thấy thế không?" Cô còn kể rằng có lần đi xem kéo cờ tại quảng trường Thiên An Môn, cô bắt bạn trai mình phải bế thốc cô lên để xem. Những yêu cầu quá quắt của cô nàng khiến khách mời tư vấn và khán giả trường quay không khỏi ngao ngán.

Sau đó, bạn trai Hiểu Phàm của cô đã xuất hiện trên chương trình, tạo bất ngờ cho "công chúa của vạn người". Anh chàng chuẩn bị chu đáo từ bóng bay, bàn ăn thịnh soạn với nến và hoa,.. ngay trên sân khấu chương trình, lãng mạn và ngọt ngào chẳng khác gì phim ảnh. Anh sắn sàng ẵm Dương Dương tới bàn ăn, cắt thức ăn cho Dương Dương bởi vì cô nàng vừa... làm móng. Thế nhưng, bữa tiệc này thực chất là "bữa ăn cuối cùng" Hiểu Phàm dành cho Dương Dương, là khởi đầu cho một "bi kịch" sắp tới của cô nàng.

Sau ít phút ngọt ngào lãng mạn, Hiểu Phàm thẳng thừng nói trước mặt Dương Dương: "Tôi chịu quá đủ rồi. Chia tay đi!". Hóa ra, sân khấu đặc biệt này chính là đặc ân cuối cùng mà Hiểu Phàm chiếu cố dành cho Dương Dương. Anh chàng bức xúc chia sẻ những khốn khổ mà anh phải chịu đựng trong suốt thời gian yêu nhau. Dương Dương yêu cầu hằng ngày phải nhắn tin 2 tiếng, mỗi ngày phải nói 10 lần "Anh yêu em". Thậm chí, cô nàng còn thường xuyên tìm đến đồng nghiệp bạn trai để nói chuyện, làm thân với sếp của anh khiến Hiểu Phàm rất khó xử.

Cô nàng này còn đỏng đảnh đưa ra đủ thể loại yêu cầu khó nhằn khiến anh chàng đau đầu: Ăn dưa hấu phát cắt thành hình trái tim, muốn ăn thanh long nhưng phải bỏ hết hạt, không làm theo sẽ bị chặn tài khoản, la hét ầm ĩ. Thậm chí, cô nàng còn đòi mỗi tháng phải tặng hoa 4 lần, không lần nào được trùng loại, trùng màu hay mùi hương. Hiểu Phàm bức xúc kể một lần bị cô ném đi bó hoa vừa tặng chỉ vì màu hoa tuần này... giống tuần trước.

Hiểu Phàm cho rằng ban đầu anh nghĩ người yêu là tuýp người yếu đuối, cần giúp đỡ, Dương Dương lại rất biết làm nũng, dẻo miệng nên anh thường bỏ qua và chấp thuận làm theo yêu cầu của người yêu. Thực tế, cả hai yêu nhau có 4 tháng nhưng đã chia tay 4 lần do những yêu cầu khó đỡ của bạn gái. Nghe điều này, Dương Dương ban đầu còn cố tình đổ lỗi cho Hiểu Phảm, cho rằng anh chàng rất quá đáng.

Sau đó, Hiểu Phàm quyết tâm dứt khoát với nàng "công chúa" đỏng đảnh này: "Dương Dương, anh hy vọng lần này em sẽ hiểu. Chúng ta không hợp nhau. Anh mệt lắm rồi! Anh cũng muốn em sống tốt hơn. Không phải không thể yêu em, mà là không yêu nổi nữa. Anh thực sự mệt rồi. Quên anh đi. Quên quá khứ. Quên chúng ta đi. Đừng trách móc nhau nữa".

Đến lúc này, Dương Dương mới nhận ra mình sắp mất người yêu, cô nàng khóc lóc, van xin người yêu đừng chia tay mình. Tuy nhiên, đến lúc này đã không còn có thể cứu vãn được gì nữa, Hiểu Phàm thẳng thừng từ chối và quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô người yêu nay đã cũ chạy theo níu giữ. Cái kết dành cho nàng "công chúa của vạn người" đỏng đánh, khó chiều này được phần đông khán giả đồng tình, hả dạ.

Tỏ tình ngay bây giờ. Clip: Adam Thach biên dịch

Chi Nguyễn (t/h)