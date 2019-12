Đòi chấp 10 điểm bida không được, cơ thủ đâm bạn chơi tràn dịch màng phổi

Theo tin tức mới nhất ngày 20/12, báo Người Lao Động thông tin: Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Thanh Bình (44 tuổi; ngụ xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.