Đợi đúng 0h chúc mừng sinh nhật bà xã Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh ngầm bác bỏ tin đồn ly hôn

Hôm nay, ngày 28/2 là sinh nhật của Angela Baby , người vợ yêu thương của Huỳnh Hiểu Minh . Trước đó, cặp đôi liên tục bị đồn thổi tình cảm nguội lạnh, hôn nhân trục trặc, sắp ly hôn và ra ở riêng. Thế những, động thái mới nhất của "giáo chủ" Huỳnh Hiểu Minh đã khiến mọi tin đồn thất thiệt bị dập tắt và khiến người yêu mến cặp đôi không khỏi vui mừng.

Đợi đúng 0h, khi đồng hồ vừa chạy qua ngày 28/2, Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh tay đăng bài chúc mừng sinh nhật bà xã: "Vợ yêu sinh nhật vui vẻ". Ngay sau khi chia sẻ, dòng trạng thái trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, và mọi người cũng nhanh chóng gửi lời chúc sinh nhật tới Angela Baby: "Hai anh chị nhất định phải càng ngày càng tốt nhé", "Chị dâu sinh nhật vui vẻ nhé!"...

Trước đó, vào sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby cũng đăng tải lời chúc sinh nhật lên trang cá nhân: "Sinh nhật vui vẻ" kèm emoji bánh sinh nhật. Trưa cùng ngày, "giáo chủ" đã vào ngay để trả lời lời chúc của vợ một cách ngọt ngào "Cảm ơn vợ" cùng emoji nụ hôn. Có thể nói, dù không còn công khai thể hiện tình cảm như trước, cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào yêu thương, dành tình cảm cho nhau.

Huynh Hiểu Minh và Angela Baby đã yêu nhau được 6 năm và nên duyên vợ chồng vào năm 2015. Sau khi làm đám cưới, cả hai đều thường khoe ân ái, thể hiện hành động thân mật trước mặt mọi người trong nhiều sự kiện. Dù vậy, cặp đôi vẫn hay dính phải những lời đồn tình cảm rạn nứt, hôn nhân tan vỡ. Khi thì có người đồn Angela Baby bỏ về nhà mẹ, đem con theo và không chịu gặp Huỳnh Hiểu Minh. Có tin đồn còn cho rằng cặp đôi đã ly thân, chuẩn bị ly hôn

Huỳnh Hiểu Minh còn bị đồn ngoại tình với Cáp Ni Khắc Tư

Mới đây nhất, Huỳnh Hiểu Minh còn bị đồn rằng đang ngoại tình với mỹ nhân Tân Cương thế hệ mới Cáp Ni Khắc Tư, thậm chí còn lộ ảnh nóng, clip nóng với mỹ nhân này. Tuy nhiên, đại diện của Cáp Ni Khắc Tư đã chính thức phủ nhận tin đồn này, đáng chú ý công ty đại diện của mỹ nhân Tân Cương chính là do Angela Baby cùng Trần Hách góp vốn sở hữu. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng tự tay đăng bài đính chính tin đồn, khẳng định tình cảm của mình và vợ vẫn còn vẹn nguyên, minh oan cho Cáp Ni Khắc Tư.

Chi Nguyễn (t/h)