'Đổi gió' ngày Tết với món nộm rau má tai lợn theo công thức của mẹ trẻ 8X

Được tận mắt chứng kiến chồng con vui vẻ hưởng thụ những món ăn ngon mình nấu chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày của chị. (Ảnh vợ chồng chị Hòa. Nguồn: FBCN)

Đặc biệt, trong dịp Tết này chị Hòa đã chia sẻ với các chị em có chung niềm đam mê nấu nướng một món ăn "chống ngán" vô cùng thơm ngon, đẹp mắt. Đó chính là món nộm rau má tai lợn. Vị mát thanh của rau má, vị bùi của lạc, tai lợn giòn sần sật thêm hương vị của rau thơm, mắm muối chắc chắn sẽ khiến bạn gắp ăn mỏi tay mà không biết chán.

Công thức làm món nộm rau má tai lợn được chị Hòa chia sẻ:

Chuẩn bị nguyên liệu

200gr rau má

1 cái tai lợn

Lạc rang vừa đủ

Nước mắm, đường

1 củ tỏi

1 quả ớt

Cách làm nộm rau má tai lợn

Bước 1: Tai lợn loại bỏ hết phần mỡ. Cho nước vào nồi, đập thêm ít gừng và hành rồi đặt lên bếp. Cho tai lợn vào bếp luộc chính. Sau đó, vớt tai lợn ra ngoài để ráo nước rồi thái thành miếng mỏng.

Bước 2: Lạc rang chín giòn, bỏ vỏ rồi đập dập.

Bước 3: Tiếp đến cho nước mắm, tỏi, đường, nước cốt chanh vào một bát to, rồi trộn đều lên.

Bước 4: Mang rau má đi rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút. Sau đó, vớt rau ra cho vào bát to, cho tai lợn đã được luộc chín vào, đổ hỗn hợp mắm đã trộn lên trên rồi trộn tiếp thật đều tay, rắc thêm lạc. Cuối cùng, chỉ cần bày ra đĩa và thưởng thức.

Your browser does not support HTML5 video.