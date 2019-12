Đòi khản cổ món nợ 1 triệu suốt 2 năm không được, người đàn ông xuống tay đánh chết đồng nghiệp

Đại tá Phan Sáu – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ ( Bình Định ) chia sẻ với Báo Công an nhân dân: Ngày 16/12, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Thanh Thủy (Sn 1987, trú tại thôn nạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Bùi Cao Sơn.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Lê Thanh Thủy và nạn nhân Bùi Cao Sơn (SN 1969, trú tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) là đều làm nghề lái xe container liên tỉnh. Hai người thường xuyên chia sẻ về công việc cũng như hay rủ nhau đi nhậu nhẹt mỗi khi rảnh rỗ.

Vì thân quen nên cách đây khoảng 2 năm, ông Sơn có mượn củ Thủy 1,1 triệu đồng nhưng ông Sơn không chịu trả ngay. Thủy đã nhiều lần đến đòi nhưng ông Sơn vẫn không chịu “nhả” tiền trả đồng nghiệp.

Đến tối ngày 15/12, Thủy cùng một nhóm bạn tụ tập nhậu nhẹt. Sau khi ăn uống chán chê và có tý men trong người, Thủy rủ những người bạn nhậu đến nhà ông Sơn đòi nợ. Ông Sơn không những không trả mà còn thách thức Thủy. Trong lúc tức giận không làm chủ được bản thân, Thủy đã cầm bình thủy tinh chứa nước đánh vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ảnh minh họa

Phát hiện sự việc người thân và hàng xóm đã đưa ông Sơn đến Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chỉ một giờ sau ông Sơn tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, ngay trong đêm ngày 15/12, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định xuống hiện trường điều tra, bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Thanh Thủy.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019, tại Bình Phước cũng xảy ra một vụ án tương tự. Cụ thể, ngày 9/12, Công an tỉnh Bình Phước ra lệnh bắt tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (29 tuổi) để điều tra về hành vi giết người

Được biết, chiều ngày 8/12, Cường cùng Trần Văn Trọng (27 tuổi, cùng ở huyện Phú Riềng, Bình Phước) và Vũ Trọng Sỹ (27 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước rủ nhau nhậu. Sau khi uống say, Cường và bạn bè tiếp tục di chuyển qua quán bia hơi ở khu phố 6, phường Long Phước (thị xã Phước Long) để uống tiếp.

Lúc này, Cường nhắc Trọng trả 500 nghìn đồng đã vay trước đó. Vì chuyện này hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Trọng sau đó rút dao đưa cho Cường và thách thức. Cay cú, Cường giật dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Đi đòi nợ, bị đâm chết vì vừa đi vừa chửi

Thu Nga (t/h)