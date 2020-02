 Đội lốt thợ sửa cửa để đột nhập vào nhà dân lấy trộm 22 chỉ vàng đúng ngày vía Thần Tài

Chị T. đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 trình báo việc gia đình bị mất 33 chỉ vàng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng nghi do gã thợ sửa cửa “rởm” ăn trộm.

Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản diễn ra trên địa bàn quận. Vụ việc xảy ra vào ngày vía Thần Tài.

Tại cơ quan điều tra chị L.T.T. (32 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cho biết, sáng 3/2 (ngày vía Thần Tài), chị và một số người khác trong nhà đi làm nên chỉ còn lại mẹ đẻ ở nhà trông nhà tại phường Thạnh Lộc (quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian này có một người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa nhà và giới thiệu với mẹ chị T. là thợ sửa cửa được chồng chị nhờ tới sửa cửa phòng ngủ. Tin tưởng người đàn ông lạ, mẹ chị T. mở cửa cho vào mà không nghi ngờ gì.

Sau đó, mẹ chị T. đi dọn dẹp trong nhà và để cho người thợ sửa cửa lên phòng ngủ sửa. Thế nhưng chỉ vào một tý rồi người thợ sửa khóa vội vã rời khỏi nhà.

Khi chị T. đi làm về lên phòng thì thấy có điều là lạ nên mới tiến hành kiểm tra đồ đạc thì phát hiện mất 33 chỉ vàng để trong tủ. Chị chạy xuống hỏi mẹ thì bà kể lại cho nghe chuyện có bạn của chồng làm thợ sửa cửa đến kiểm tra nhưng đi ngay sau đó. Chị T. nghe xong liền đến trình báo sự việc đến công an . Theo chị T. số tài sản bị mất có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhận được tin báo án của chị T., cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh. Hiện đơn vị chức năng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra và tìm kiếm kẻ tình nghi của vụ việc này.

Hiện nay tình trạng trộm cắp diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, chính vì thế cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi ở nhà, nhất là các gia đình thường xuyên có Trẻ em và người cao tuổi ở nhà một mình. Bên cạnh hành vi trộm cắp, các đối tượng có thể gây án làm chủ nhà trọng thương hoặc sát hại chủ nhà khi bị phát hiện trộm cắp…

Nga Đỗ (t/h)