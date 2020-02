Đổi ngày tháng năm sinh, ẩn náu trong trại cai nghiện để… trốn truy nã

Để “né” lệnh truy nã của Công an, Tú đổi tên và vào cơ sở cai nghiện tại tỉnh Hậu Giang để lẩn trốn.

Sau gần 1 năm truy tìm, ngày 10/2, Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Minh Tú (34 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đối tượng này bị Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Lệnh truy nã được ký từ tháng 4/2019.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Tú từ Cần Thơ ra TP Tam Điệp (Ninh Bình) làm việc. Trong thời gian làm việc tại đây, Tú xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở địa phương. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Tú dùng hung khí đâm nạn nhân bị thương.

Gây án xong, Tú bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình điều tra, Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc. Công an địa phương cho biết, nam thanh niên này không có nơi ở cố định, đã thay đổi tên họ, ngày tháng năm sinh và bỏ trốn tại các tỉnh thành phía Nam.

Sau nỗ lực điều tra , đầu năm 2020, Công an đã lần ra tung tích nghi phạm, khoanh vùng được nơi hắn lẩn trốn. Theo Công an địa phương, Tú hiện đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ở TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Đối tượng Tú

Ngay khi xác định rõ vị trí đối tượng Tú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã cử tổ trinh sát phối hợp với Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt giữa.

Sau khi bắt giữ, tổ trinh sát di lý đối tượng Tú về Công an tỉnh Ninh Bình để tiến hành lấy lời khai, xử lý theo quy định của Pháp luật . Tại đây, Tú khai rằng, vào tháng 11/2019 đã tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày cuối cùng của tháng 1, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao đối tượng Lê Quang Hiền (37 tuổi, ngụ tại xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự) cho Công an huyện HồnG ngụ để làm thủ tục đưa đi chấp hành án.

Theo cơ quan điều tra , Hiền bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng trong thời gian chờ thi hành án, Hiền đã trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/9/2019 thì bị truy nã.

Trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng nghi ngờ có khả năng đối tượng này sẽ về thăm quê ở xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang) nên đã mật phục, phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ, đưa về quy án.

Nga Đỗ (t/h)