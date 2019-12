Đối phó vấn nạn ô nhiễm không khí, Hà Nội đề xuất dùng xe tưới nước rửa đường

Theo đó, chiều ngày 18/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp các sở, ngành, quận huyện để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn TP. Trong cuộc họp, Chủ tịch nêu rõ, ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn, đòi hỏi các giải pháp mang tính bền vững, ngân sách lớn và mình TP.Hà Nội thì không thể giải quyết được.



Theo báo cáo của ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, theo thống kê dữ liệu từ hệ thống 11 trạm quan trắc không khí do Sở TN&MT quản lý, vận hành, số ngày chất lượng không khí tốt đang có xu hướng giảm qua các năm 2017 - 2019. Số ngày chất lượng không khí chạm mức kém, xấu, rất xấu có xu hướng tăng. Thời điểm ô nhiễm không khí tăng cao nhất là từ 5h đến 12h, sau đó giảm nhẹ vào trưa chiều và tăng lên vào ban đêm.

Khói bụi từ các công trình, phương tiện giao thông,... là nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí tăng cao

Trong đó, đầu năm nay, Hà Nội đã xuất hiện hơn 6 đợt ô nhiễm không khí kéo dài, trung bình từ 5 đến 10 ngày. Chất lượng không khí ở mức kém, xấu và rất xấu, trong đó đợt ô nhiễm cao điểm nhất là đầu tháng 12, từ ngày 8/12 đến 14/12, chất lượng không khí thường xuyên ở mức xấu và rất xấu, nhiều ngày liền chỉ số chất lượng không khí AQI vượt ngưỡng 200. Chỉ số đo AQI cao nhất là 266.

Cũng theo ông Định, có 12 nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội. Một trong các nguyên nhân ảnh hưởng nhất là điều kiện khí hậu cực đoan (lượng mưa ít, ít gió mùa), tiếp đến là khí thải từ các phương tiện giao thông, đốt than tổ ong, đốt rơm rạ, và các hoạt động xây dựng,...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai cho rằng, rất khó kiểm soát hoạt động khai thác cát, hoạt động của xe chở cát, đặc biệt là việc yêu cầu rửa xe khi ra khỏi vùng khai thác, thi công. Hiện trên địa bàn quận cũng có nhiều công trình lớn như đường sắt trên cao, đường vành đai 3 phát sinh nhiều bụi. Theo đó, bà kiến nghị được tưới nước rửa đường trên 15 tuyến đường chính.

Đồng tình với ý kiến của bà Mai, ông Võ Nguyên Phong- Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề xuất tưới 2-3 lượt/tuần đối với các tuyến phố chính của quận. Bên cạnh đó, quận sẽ tiến hành xử phạt đơn vị đang cải tạo vỉa hè nhưng chưa đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Xe tưới nước rửa đường sẽ được huy động để giải quyết vấn nạn ô nhiễm

Trước mắt, ông Chung yêu cầu Sở TN&MT chuẩn bị địa điểm để lắp đặt khoảng 50 - 70 trạm quan trắc, cảm biến, hoàn thiện trong quý I/2020, phối hợp giữa Sở Y tế với Sở TN&MT để xây dựng quy chế đến mức nào thì thông báo, cảnh báo cho người dân. Đối với các đơn vị thu gom rác thải, ông Chung lưu ý, phải có các biện pháp làm sạch đường, làm sạch dải phân cách, từ trong ngõ, xóm và hiện nay phương tiện cơ giới đã được thiết kế phù hợp với địa bàn của thành phố. Đồng ý với đề xuất tưới nước rửa đường, nhưng cần cải tiến đầu phun phù hợp. Từ năm 2021, thành phố sẽ đấu thầu lại việc thu gom, vận chuyển rác thải theo hướng phù hợp với công nghệ mới. Trường hợp các công ty không đủ năng lực sẽ không được tiếp tục tham gia.

Các phương tiện xe chở vật liêu tràn lan và công trình thi công không đảm bảo che chắn gây ô nhiễm, Chủ tịch Hà Nội cho rằng, cần xây dựng quy định mới về loại phương tiện chuyên dùng để chở vật liệu xây dựng không bay bụi ra ngoài. Các hộ dân khi được cấp phép phá dỡ cũng phải có quy định gắn với đơn vị vận chuyển để quản lý chỗ đổ phế thải. Các xe ra vào công trường phải được rửa sạch sẽ, đồng thời trồng thêm cây xanh và vận động người dân không đốt rác, đốt rơm, rạ, sớm có đề án về thu hồi và xử lý xe quá hạn. Công tác tu sửa lòng đường, vỉa hè, làm đến đâu gọn đến đấy.

Hà Nội- Hút bụi cho đường có hết ô nhiễm- VTC NOW

