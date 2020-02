Đối phó với dịch nCov: Trung Quốc xây dựng bệnh viện dã chiến 1000 giường chỉ trong 10 ngày

Ngày 2/2, Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn – Bệnh viện đầu tiên chuyên điều trị cho bệnh nhân nhiễm vi rút nCoV tại TP. Vũ Hán (Trung Quốc) đã được bàn giao cho đội ngũ quân y được điều động chi viện cho Vũ Hán.

2, một bệnh viện dã chiến với diện tích 33.900 m2 đã được xây dựng.Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian trong bối cảnh dịch Chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày, từ một khu đất trống rộng 50.000 m, một bệnh viện dã chiến với diện tích 33.900 mđã được xây dựng.Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus nCov đang bùng phát tại Vũ Hán.

Kỳ tích này là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ ngày đêm của hơn 6000 kỹ sư, công nhân cùng sự hỗ trợ của hàng nghìn máy móc thiết bị.“Tiến độ hết sức gấp gáp, xây dựng công trình bệnh viện lớn như thế này thông thường phải mất 1 tháng mới hoàn thành, giờ chỉ có 10 ngày.

Chúng tôi phân thành hai ca làm việc ngày đêm, nhân viên thiết kế chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày, thường xuyên phải làm việc qua đêm”, quản lý công trường dự án bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho biết.“Nhiệm vụ bất khả thi” này được hoàn thành trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Dù các bệnh viện hiện đã liên tục tăng thêm số giường bệnh, nhưng nhu cầu thực tế vẫn vượt xa con số này.

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 3/2

“Từ kinh nghiệm chống dịch SARS năm 2003, xây dựng bệnh viên chuyên tiếp nhận và điều trị người nhiễm bệnh là cách hữu hiệu để giảm tải cho các cơ sở y tế thông thường, hạn chế lây nhiễm chéo”. Một chuyên gia y tế từng tham gia chiến dịch chống SARS cho biết, việc xây dựng và đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến còn có tác dụng chấn an tâm lý lo sợ của cộng đồng đối với bệnh dịch. Với một bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm, từ thiết kế phòng bệnh, các giải pháp phòng hộ cho đến từng chi tiết nhỏ như đường ống nước đều được tính toán rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn chủ yếu điều trị cho người được xác định nhiễm bệnh, gồm 1000 giường bệnh, phân thành các khu theo dõi triệu chứng, khu bệnh nặng, khu thông thường, các khoa khống chế truyền nhiễm, xét nghiệm, chẩn đoán, chẩn đoán phóng xạ…



Sĩ quan quân y đã được cử đến Vũ Hán làm việc





Trong buổi họp báo tổ chức ngày 31/1 tại Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “ Có thể quí vị đang rất quan tâm tới một bệnh viện qui mô lớn được Trung Quốc hoàn thành chỉ trong 10 ngày, nhưng đó mới chỉ là một phần trong những biện pháp mà họ đang thực hiện. Tôi tin rằng những biện pháp này sẽ khống chế được tình hình dịch bệnh. ” ./.

