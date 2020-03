Đòi quan hệ với gái 17 không được, gã 52 tuổi dán ảnh khỏa thân của thiếu nữ khắp trường

Mới đây, công an tỉnh Sơn Tây ( Trung Quốc ) đã bắt giữ người đàn ông 52 tuổi họ Vương về tội uy hiếp thiếu nữ 17 tuổi. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này quê Sơn Tây, dù tuổi đã cao những vẫn có sở thích lên mạng kết giao và làm quen với những cô gái trẻ đẹp.

Vương làm quen được với một cô gái 17 tuổi và thường xuyên nói chuyện, tâm sự qua mạng. Nhờ khiếu nói chuyện hài hước cộng với thói quen nhắn tin hàng ngày đã khiến cả hai dần trở nên thân thiết, hầu như không giấu giếm nhau chuyện gì.



Sau đó, ông Vương gợi ý nạn nhân gửi ảnh nhạy cảm cho mình. Không nghi ngờ gì, thiếu nữ liền gửi cho người đàn ông 52 tuổi tấm ảnh bán khỏa thân của mình. Xem xong ảnh khiến gã không thể nhịn nổi liền dụ dỗ nạn nhân hẹn nhau ở khách sạn để làm chuyện giường chiếu.



Lần đầu tiên, lão đưa cho cô gái 1.200 NDT sau khi "xong việc". Tuy nhiên, sau lần 2 gặp mặt rồi quan hệ, ông Vương lại không đưa tiền nữa khiến nạn nhân vô cùng tức giận.

Do đó, lần hẹn gặp sau cô gái đã từ chối, lấy hết lý do này đến lý do khác. Không kiềm chế được dục vọng khiến gã đàn ông tức giận, đe dọa và hứa hẹn chỉ quan hệ thêm 10 đêm nữa thôi rồi đường ai nấy đi nhưng nạn nhân vẫn không chấp nhận.



Quá bực bội, ông Vương mang ảnh khỏa thân của cô gái dán khắp trường kèm theo những lời lẽ thô tục. Khi biết vụ việc, cô gái gọi điện báo cảnh sát, đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

