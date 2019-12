Your browser does not support HTML5 video.

Đôi trẻ sống cách nhau 6.500 km nên duyên nhờ... cùng thích nuôi mèo 14:33 21/12/2019 Có cùng sở thích nuôi mèo, Anna và Adam Lawrence tình cờ quen biết và trở thành một cặp nhờ bức ảnh Adam chụp cùng mèo cưng đăng trên mạng.