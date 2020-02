Đời tư ồn ào của người mẹ bạo hành con Bình Dương: Sống chung với nhiều đàn ông, hay kêu chán đời

Ngày 1/2, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ) đã xác định được danh tính người phụ nữ bạo hành con trong clip được đăng tải trên mạng xã hội . Ngay sau đó, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp với người mẹ này. Danh tính là Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ).

Nạn nhân trong đoạn clip là con trai của Thúy mới 4 tuổi. Trước khi bị bắt, Thúy đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi đánh đập con cái.

Nhà trọ - nơi xảy ra vụ bạo hành

Theo tin từ Người lao động, trước khi bị bắt, Thúy sống với nhiều người đàn ông khác nhau và đã có 2 là một bé gái 6 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Cơ quan điều tra hiện đang xem xét tạm thời giao hai cháu bé cho ông bà ngoại chăm sóc.

Một số người hàng xóm cho biết, họ nhiều lần chứng kiến Thúy đánh đập con cái. Lý do ả đưa ra là “tôi chán đời”. Đã có nhiều lần hàng xóm can ngăn nhưng nhiều lần họ không ngăn cản được vì Thúy quá hung hăng.

Được biết, cuộc sống của Thúy không dư giả, thường xuyên thiếu trước hụt sau. Một số người hàng xóm nói, có lần Thúy phải vay mượn tiền mọi người để chi tiêu.

Trước đó, đêm 31/1, trên mạng xã họi facebook xuất hiện đoạn clip một người phụ nữ mặc áo hồng dùng sợi dây thừng quấn vào cổ bé trai khoảng 4 tuổi đánh đập, chửi bới dã man. Người phụ nữ này chính là Thúy.

Đối tượng Thúy tại cơ quan điều tra

Thúy dùng dây thừng quàng vào cổ cháu bé rồi nhấc bổng lên, ném xuống nền nhà và tiếp tục đánh đập khiến cháu bé sợ hãi, khóc vô cùng thảm thiết. Sau khi đánh đứa trẻ, Thúy còn đập phá đồ đạc và cãi nhau với người trong nhà.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn ghen tức. Được biết, ngày 24/1, bà Lư Thị Năm (60 tuổi, mẹ Thúy) mua 2 sợi dây chuyền vàng cho 2 con của Thúy đeo trong ngày Tết.

Đến ngày 25/1, Thúy cùng 2 con đến nhà mẹ đẻ chơi. Trong lúc nói chuyện, bà Năm nói Thúy trả lại hai sợi dây chuyền đã mua cho con Thúy trước đó. Thấy vậy, Thúy rất tức giận, không nói năng gì liền dẫn 2 con về nhà ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Đến sáng 26/1, Thúy đem 2 sợi dây chuyền trả cho mẹ đẻ. Về đến nhà, Thúy tức giận dùng sợi dây thừng buộc cổ con trai nén lên ném xuống rồi đánh đập. Chưa dừng lại, Thúy còn cãi nhau với người đang sống chung (chính là người quay clip đăng lên mạng xã hội).

Thúy từng bị Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) xử phạt hành chính về hành vi đánh con năm 2018.

Đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ ở Bình Dương bạo hành con trai 4 tuổi

Nga Đỗ (t/h)