Đối tượng thu mua hơn 600 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng khai mục đích khó tin

Liên quan đến vụ phát hiện đối tượng thu mua, tàng trữ 620 kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng, mới đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho biết thông tin mới nhất về sự việc.

Căn nhà nơi phát hiện vụ việc.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 19/2/2020, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Nguyên (SN 1996, trú tại thôn Tân Thành, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có hoạt động thu mua, lưu giữ 620 kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp tóc đã qua sử dụng tại về tập kết tại nhà trọ ở thôn Đa Hộ (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).

Ban đầu, đối tượng Nguyên khai mua số khẩu trang trên của một người tên là Trung với giá 1.800.000 đồng. Sau đó Nguyên từ khu Cầu Xây (giáp ranh với TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về nhà trọ của Nguyên.

Phun khử trùng quanh khu vực phát hiện 620 kg rác thải y tế.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an TP Phúc Yên phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, xác minh lời khai. Tuy nhiên, đến ngày 23/2, đối tượng Nguyễn Minh Nguyên đã thay đổi lời khai về nguồn gốc số khẩu trang y tế đã qua sử dụng trên.

Cụ thể, đối tượng bác bỏ lời khai đã mua số rác thải y tế trên ở Vĩnh Phúc mà nói rằng thu mua tại Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Mục đích thu mua số khẩu trang trên là để bóc tách các viền nhựa polyme ở khẩu trang để bán kiếm lời.

Được biết, hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ lời khai của đối tượng để điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật

