Đối tượng trốn truy nã sa lưới sau 4 năm “dạt” về Thủ đô

Theo thông tin từ Công an Đống Đa (Hà Nội), sáng nay ngày 26/4, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng trốn truy nã Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 11h ngày 25/4, tổ công tác của Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa phối hợp cùng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và kiểm tra đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn.

Tiến hành xác minh nhanh, cơ quan Công an làm rõ đối tượng trên là Nguyễn Văn Hùng, đang trốn quyết định truy nã ngày 28/11/2016 của Cơ quan CSĐT – Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra





Đối tượng khai nhận tại cơ quan chức năng, sau khi phạm tội, anh ta đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, rồi "dạt" về Hà Nội. Để che giấu thân phận, Hùng xưng tên giả để xin làm thuê thời vụ tại các công trình xây dựng, mỗi khi ra đường, anh ta lúc nào cũng kè kè mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần kín mặt...

Cũng ngày hôm qua 25/4, Công an tỉnh Nghệ An cũng ra quyết định tạm giữ Hoàng Văn Trung (37 tuổi, trú Xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An), là đối tượng bị truy nã về tội Giết người, theo quyết định truy nã số 12 ngày 27/7/2009.



Lần theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 21/7/2009, Thạch Quang Thái ngồi uống bia tại quán của bà L.T.H. (xóm 9, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) cùng với Lương Viết Dũng, Hoàng Văn Trung, Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Bằng, Lê Viết Cường và Lê Viết Quyết, cùng trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh.



Vì có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy ông Thạch Quang V. (45 tuổi, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đang uống bia tại đây, Thạch Quang Thái đã nói với nhóm bạn "về lấy kiếm lên làm thằng ni cái".



Liền sau đó, nhóm người Thái, Dũng, Trung, Trọng, Bằng, Cường, Quyết đã đem dao đến quán chị H. Phát hiện sự việc, ông Thạch Q.H. (58 tuổi, là chồng bà H.) nói: "Thằng Thái, đồ mất dạy", rồi đấm vào người Thái còn ông Thạch Quang V. đứng dậy cầm điện thoại gọi.



Nhân lúc đó, Hoàng Văn Bằng và Hoàng Văn Trung bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào người ông V. và ông H. Kết quả, ông V. tử vong, ông H. bị thương phải nhập viện cấp cứu.Sau khi gây án, các đối tượng bị bắt và ra đầu thú tại cơ quan công an, còn Hoàng Văn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian dài lẩn trốn, ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Hoàng Văn Trung đang trốn tại địa bàn Hà Nội nên đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, bắt giữ nghi phạm rồi áp giải về Nghệ An.

Your browser does not support HTML5 video.

Vén màn cuộc đời của kẻ trốn truy nã 20 năm - NDTP - ANTG

Xem thêm: Phát lệnh truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí



Minh Tú (t/h)