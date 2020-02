Đối tượng truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam giao mình cho cảnh sát vì sợ virus corona

Sau hơn 3 năm lẩn trốn tại Trung Quốc, đối tượng truy nã trở về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (COVID-19).

Ngày 19/2, Công an huyện Tương Dương ( Nghệ An ) cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương). Tú là đối tượng truy nã 3 năm nay và bất ngờ đến cơ quan công an đầu thú hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Cụ thể, theo thông tin trên báo Nghệ An, năm 2016, Lương Văn Tú và đối tượng Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) thiết lập một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy để chuyên bán lẻ cho các con nghiện.

Thời điểm đó, Công an huyện Tương Dương khi triệt phá tụ điểm bán lẻ ma túy đã không bắt được Tú và Oanh do 2 đối tượng ranh ma lợi dụng địa hình hiểm trở để tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, lực lượng chức năng bắt giữ thành công Đặng Dân Oanh, còn Lương Văn Tú vẫn tiếp tục bỏ trốn.

Cuối năm 2017, Lương Văn Tú bị Công an huyện Tương Dương phát lệnh truy nã về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". Từ đó đến nay, ực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức truy tìm, vận động gia đình Tú thuyết phục đối tượng truy nã ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Chân dung đối tượng Lương Văn Tú vừa từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú vì sợ virus corona

Bất ngờ, đầu tháng 2 vừa qua, Lương Văn Tú trở về địa phương, đến cơ quan Công an huyện Tương Dương đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận, sau khi có quyết định truy nã đã bỏ trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Lúc này, Tú cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và xin vào làm việc ở một xưởng may trên địa bàn tỉnh Hà Bắc để trang trải cuộc sống.

Thời gian gần đây, khi dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19) bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) và lan rộng, Tú lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh, có thể chết nơi "đất khách quê người" nên quyết định về Việt Nam đầu thú.

Tù nhân vượt ngục lẩn trốn 20 năm phải ra đầu thú vì virus corona

Đáng chú ý, tại Trung Quốc gần đây cũng có một trường hợp tương tự khi tù nhân vượt ngục 20 năm tự nguyện đến sở cảnh sát đầu thú vì virus coron a.

Cụ thể, năm 2000, một tù nhân họ Trương đã trốn khỏi trại giam và sống chui lủi tại các vùng khác nhau của Trung Quốc. Hàng ngày, người này làm các công việc lặt vặt để có tiền trang trải. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, giới chức liên tục kiểm tra gắt gao những nơi tụ tập người lang thang. Không có thẻ căn cước, không có nơi ở, tù nhân trốn trại phải lang thang khắp nơi, ăn ngủ ở công viên, gầm cầu... Theo Shanghaiist, vì chán ngấy cảnh sống vô gia cư này, hôm 15/2 vừa qua, tù nhân họ Trương đã quyết định giao mình cho cảnh sát để được vào lại nhà tù.

Kiều Đỗ (t/h)