Đón 30 công dân Việt Nam từ vùng dịch Vũ Hán về nước

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, có gần 30 lưu học sinh Việt Nam và người nhà hiện đang có mặt ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi phát hiện và bùng phát dịch viên phổi cấp do chủng virus corona mới.



Họ là những công dân Việt Nam, trong đó có nhiều sinh viên học tập và làm việc ở Vũ Hán. Tất cả đều trong tình trạng Họ là những công dân Việt Nam, trong đó có nhiều sinh viên học tập và làm việc ở Vũ Hán. Tất cả đều trong tình trạng Sức Khỏe , tâm lý ổn định.



Hãng hàng không Vietjet Air cho biết sẽ sẵn sàng đưa máy bay sang đón những người này về nước nếu được cơ quan chức năng cấp phép. Chi phí những chuyến bay như vậy không nhỏ, tuy nhiên Vietjet Air tuyên bố sẽ chịu toàn bộ chi phí.



"Quy trình khai thác những chuyến bay này sẽ tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về y tế và hàng không trong tình huống có dịch bệnh và những hướng dẫn chỉ đạo của nhà chức trách hàng không hai nước, đảm bảo phòng ngừa lây lan, an toàn cho hành khách và phi hành đoàn", đại diện hãng Vietjet Air trả lời trên báo Tri Thức Trực Tuyến.

Vietjet Air đã bắt đầu đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin trên Vietnamnet, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xác nhận, các chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán đã được cấp phép. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Vietjet Air bắt đầu đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước ngay trong đêm mùng 3 Tết (27/1).

"Việc cấp phép bay của Vietjet Air đã được cả phía Việt Nam và Trung Quốc chấp thuận", Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thông tin.





Trước đó, từ ngày 23/1, chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ phương tiện giao thông ra vào thành phố. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã hủy, dừng cấp phép tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Vũ Hán, trừ 4 chuyến bay ngoại lệ đưa khách Vũ Hán đang ở Việt Nam về lại thành phố này. Những chuyến bay này cũng do Vietjet Air đảm nhiệm. Hãng cho biết đã thực hiện xịt khử trùng theo quy định và bay rỗng về lại Việt Nam.

Các công dân từ Vũ Hán về Việt Nam đều có sức khỏe và tâm lý ổn định

Tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Theo số liệu thống kê của AFP sáng 28/1, số người tử vong vì căn bệnh này đã lên tới 106. Số ca xác nhận nhiễm virus mới cũng tăng thêm cả nghìn trường hợp.





Trước tình hình đó, Tổ chức Y Tế thế giới WHO đã có đánh giá nguy cơ toàn cầu của virus corona mới ở mức cao trong báo cáo mới nhất ngày 27/1. Tuy nhiên WHO vẫn thận trọng chưa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus này.

Bộ Y tế họp khẩn bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona





