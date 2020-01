Đón năm mới 2020: Nhanh tay làm những việc này trước khi đón Giao thừa để cả năm may mắn

Trước thời khắc bước sang năm mới, ngoài việc lau dọn, soạn sửa cỗ bàn để cúng Giao thừa thì đây là những việc bạn cần “note” vào danh sách các việc làm trước đêm 30 để gặp may mắn.

Mua vôi trước thềm năm mới

Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, ngụ ý rằng, vào những ngày đầu tiên của năm mới, người ta sẽ mua một ít muối về nhà lấy may mắn cho cả năm. Còn ngày cuối năm, người dân mua vôi về để quét lại nhà, tường, cổng nhà với hy vọng tránh được những điều xui xẻo, không may mắn hay xây nhà dựng cửa. Hoặc, cuối năm mau vôi đẻ tô điểm thêm cho nhà cửa thêm đẹp, thêm mới để đón xuân sang. Để vôi vào 4 góc nhà rồ hướng ra phía cổng để xua đuổi tà ma.



Đây là quan niệm được nhân dân đúc kết từ cuộc sống. người xưa cho rằng, muối là thứ mặn, chống được xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại may mắn trong gia đình. Tục mua muối đầu năm có ý nghĩa tượng trưng, cầu mong các mối quan hệ gia đình đậm đà, vợ chồng hòa thuận, cha mẹ - con cái gắn bó, yêu thương.

Trái lại, người dân thường mua vôi dịp cuối năm. Người dân Việt Nam mua vôi cuối năm vì quan niệm vôi trắng tượng trưng cho sự bạc bẽo - "bạc như vôi". Vì vậy, người dân tránh mua vôi dịp đầu năm nhằm tránh gặp phải những điều xui xẻo, quan hệ gia đình và công việc không thuận hòa, suôn sẻ.



Người ta thường mua vôi cuối năm là để quét lại nhà cửa cho thật sạch sẽ để chuẩn bị đón chào một năm mới. Đồng thời dùng vôi để quét nhà cũng được coi là để xóa đi những điều không may mắn trong năm cũ, thể hiện một sự khởi đầu mới, sửa chữa, khắc phục những sai lầm, thất bại đã trải qua trong năm cũ.





Mua kẹo dự trữ

Theo phong thủy, người ta thường dự trữ kẹo, mứt trong nhà để thể hiện gia đình luôn yêu thương chăm sóc nhau, tình cảm ngọt ngào như những viên kẹo. Bên cạnh đó, quýt cũng là loại quả bận nên trữ trong nhà, bởi nó được ví như thỏi vàng, việc để quýt trong nhà theo phong thủy có nghĩa bạn luôn mong muốn tiền bạc lúc nào cũng nhiều không đếm xuể.





Cá muối, tỏi, hành củ và tỏi tây là những thứ nhất định phải có trong nhà

Người xưa quan niệm, cá muối, tỏi, hành củ và tỏi tây là những loại thực phẩm mà nhà nào cũng phải có trong nhà. Với hành và tỏi, mua về bạn phải để nguyên cả rễ, ngụ ý phàm việc gì cũng phải có đầu có đuôi. 3 loại thực phẩm này được buộc lại với nhau, còn cá muối thì đem rán vàng, sau đó cũng buộc lại. Sau đó, đem bỏ tất cả vào thùng gạo, sau thời khắc giao thừa, lấy cả 4 ra chế biến với hy vọng cả năm sẽ có một cuộc sống đầy đủ, sung túc còn đầu óc thì luôn thông minh, tỉnh táo sáng suốt.





Ăn 12 quả nho





Vào thời khắc Giao thừa , ăn 12 quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm và cầu nguyện may mắn.





Không để dây dưa nợ cũ

Người xưa quan niêm, mọi thứ nợ nần về tiền bạc trong năm cũ đều phải được giải quyết hết, để khi bước sang năm mới sẽ không nặng gánh lo toan, công việc làm ăn suôn sẻ.





Chuyện cũ bỏ qua

Năm mới phải là năm khời đầu của những điều mới, vì vậy, mọi buồn phiền, oán thán nên cần được vứt bỏ. Sẽ không ai trong ngày đầu xuân năm mới lại mang trạng thái ỉu xìu, cáu giận để đón tết cả, phải không nào!





Tắm gội trước đêm 30

Người ta thường tắm gội, vệ sinh thân thể sạch sẽ trước khi đón Giao thừa, điều này có ý nghĩa gột bỏ vận xui đeo bám của con người trong năm qua. Việc vệ sinh cá nhân trước tết sẽ đem đến cho con ngưởi sự hứng khởi, xinh đẹp hơn.





Minh Tú (t/h)