Đón năm mới 2020, rủ ngay cạ cứng 'quẩy tưng bừng' các địa điểm countdown party tại Hà Nội

Tối hôm nay, ngày 31/12 là ngày cuối cùng của năm cũ 2019, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện chào đón năm mới sẵn sàng, trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, Tết dương lịch năm 2020 sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, thay vào đó là các countdown party (lễ hội đếm ngược). Các hoạt động sẽ có sự góp mặt của đông đảo gương mặt ca sĩ nổi tiếng. Các bạn trẻ đã sẵn sàng "quẩy hết mình" đêm nay chưa nào? Hãy bỏ túi những địa điểm dưới đây để đắm chìm trong không khí sôi động, náo nhiệt, xua đi những điều không vui trong năm cũ và tiếp đón năm 2020 ngập tràn hứng khởi nhé!





Tiger Remix 2020





Vẫn duy trì sự hoành tráng như mọi năm, Tiger Remix năm nay đem tới hệ thống ánh sáng đỉnh cao cùng sân khấu đỉnh với màn hình LED khổng lồ. Thời gian bắt đầu từ 17h ngày 31/12/2019 đến 0h15 ngày 1/1/2020, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Dàn ca sĩ khách mời gồm có: Tuấn Hưng, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Emily, Big Daddy, Min, Soobin Hoàng Sơn....

Countdown Party- Voyage of time

Sự kiện được diễn ra vào 20h ngày 31/12/2019 đến 0h30 ngày 1/1/2020, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phố Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, với sự tham gia của Jaykii, nhóm Monstar, Karik, Bùi Thu Thủy, Đỗ Phương Thảo..

Chương trình chào xuân 2020

Sự kiện countdown năm 2019 quy tụ nhiều nghệ sĩ



Thời gian: 21h30 ngày 31/12/2019. Địa điểm: Khu vực tượng đài “ Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện có sự góp mặt của dàn ca sĩ: Nguyễn Khắc Hiếu, nhóm On My way, nhóm Jazz glory band..





Hàng nghìn người nóng cùng Lễ hội Countdown 2019- Kênh VTC