Dọn nhà ngày Tết, thanh niên bật cười khi tìm thấy `tâm thư` bỏ nhà đi bụi thất lạc 20 năm trước

Năm hết Tết đến việc dọn nhà là "nghĩa vụ" bắt buộc mà các bậc phụ huynh giao cho con em mình, những thế hệ "sức dài vai rộng". Đây cũng là dịp để chúng ta soi lại những bí mật của bản thân trong thời quá khứ, khi tổng dọn vệ sinh.

Và, với chàng thanh niên này cũng thế. Lúc loay hoay xử lý đống bề bộn trong căn phòng của mình, anh ta đã vô tính nhạt lại được một bức "tâm thư" gửi bố mẹ, trước khi bỏ nhà đi bụi với những lời thú nhận cực ngô nghê. Qúa thích thú, anh này còn chia sẻ bức thư này lên mạng xã hội , nhằm "mua vui" cho hội thanh niên phải dọn nhà dịp Tết.

Nguyên văn bức thư như sau:

"Bố mẹ! Con đã bỏ giờ, đi học muộn rất nhiều. Bây giờ con phải đi vì hôm nay con trốn giờ thể dục và cô Tuyết thấy. Cô Tuyết bảo phải viết bản kiểm điểm về cho bố mẹ kí tên và nhận xét vào. Con chào bố mẹ. Kí tên Độ".

Bức "tâm thư" đầy ngộ nghĩnh

Ngay lập tức, cộng đồng mạng cũng "ào áo" vào binh luận, hồi tưởng lại quá khứ "huy hoàng" của mình.

Người thì bào: "Hồi lớp 2 cũng từng vừa khóc vừa viết tâm thư xong nhét dưới đáy tủ quần áo của ba mẹ rồi chờ hoài không thấy ai nói gì cũng quên luôn. Năm lớp 7 ba mẹ mới dọn tủ, moi lên hết thì mới thấy, lôi ra chọc quê".

Cũng có ngưởi chép miệng, "hồi nhỏ viết bản kiểm điểm nhiều quá không nhớ nổi là bao nhiêu".

Hay tương tự như anh thanh niên, một dân mạng đồng cảm: "Tui đã viết 1 tâm thư rất dài mà giờ không nhớ nổi nội dung là gì, chỉ nhớ câu cuối viết là "Con đi đây, nếu bố mẹ muốn tìm con thì hãy xuống bà nội".

