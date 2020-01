Đón Tết Canh Tý 2020, mách bạn những mẹo phong thủy này để Thần Tài “gõ cửa”

Vào những ngày giáp tết , mọi thứ trong nhà đều được sửa soạn, tân trang thì không có lý do gì để cảnh quan trước nhà bạn phải nằm yên đươc. Để mang lại luồng sinh khí tươi tắn cho khu vực bạn ở, hãy khoác lên nó vài cây xanh, hoa tươi nhé!



Đừng nghĩ không quan trọng nhé! Là việc làm đơn giản nhưng lại là nghi thức để bạn loại bỏ năng lượng cũ và mời gọi năng lượng tốt vào nhà. Và tất nhiên, tùy theo mỗi hướng nhà sẽ phù hợp với những màu sơn khác nhau đấy. Nếu bạn ở hướng Đông, màu sơn phù hợp nhất là màu xanh; Hướng Tây nên chọn màu trắng và màu sữa; Hướng Nam nên chọn màu đỏ, màu hồng; Hướng Bắc nên chọn nên chọn màu xám, màu ghi. Mỗi màu đều đại diện cho một mệnh của con người.

Chuông gió được xem là vật may mắn, mang nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho căn nhà bạn. Người ta quan niệm, nếu chuống gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến với gia đình bạn.