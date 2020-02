Đón và cách ly 250 lao động người Quảng Trị trở về từ Trung Quốc

Mới đây, theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đang chuẩn bị đón 250 lao động người Quảng Trị trở về từ Trung Quốc.



Cụ thể, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, nghành y tế tỉnh này đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, thiết bị để chuẩn bị đón, sau đó đưa các lao động đi cách ly.

Người lao động tại Trung Quốc sẽ được đo thân nhiệt, theo dõi Sức Khỏe 14 ngày khi trở về Việt Nam. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 4/2 tới đây, 250 người này sẽ được cơ quan chức năng đưa về nước bằng máy bay, sau đó đi thẳng đến chỗ cách ly.

Được biết, nơi cách ly 250 lao động trở về từ Trung Quốc sẽ là một doanh trại quân đội cũ ở huyện Cam Lộ và một trường quân sự ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, 250 người sẽ được theo dõi y tế 14 ngày tại khu vực cách ly. Nếu không phát hiện dấu hiệu gì bất thường, những lao động này sẽ được đưa về nhà.

Theo thông tin mới nhất, hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa phát hiện ca bệnh nào nghi nhiễm virus corona mới gây viêm đường hô hấp cấp.

Hiện UBND tỉnh, ngành y tế và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đang triển khai công tác phòng, chống dịch một cách chủ động, chặt chẽ. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tỉnh này cũng đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế ở trên địa bàn này để phát hiện và xử phạt những trường hợp lợi dụng dịch bệnh, nâng giá khẩu trang y tế và nước rửa tay để chuộc lợi.

Your browser does not support HTML5 video.

Người Úc trở về từ Vũ Hán cách ly ở đảo tị nạn



Kiều Đỗ (t/h)