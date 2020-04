Hé lộ đơn vị bán máy xét nghiệm Realtime PCR cho Thanh Hóa với giá 3,7 tỷ đồng

Ngày 28/4, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo Bộ Y tế về việc mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sau khi có yêu cầu từ Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa đã tiến hành rà soát lại việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh này cho biết có mua sắm hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR tự động bao gồm thiết bị xét nghiệm Realtime PCR 96 giếng và máy tách chiết DNA/RNA tự động với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.



Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa là đơn vị chủ trì mua máy, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do yêu cầu sử dụng khi tình hình dịch COVID-19 đang rất cấp bách.

Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR được đặt tại CDC Thanh Hóa

Được biết, Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa là đơn vị cung cấp, thiết bị được lắp đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hoá.

Trước đó, CDC Thanh Hóa đã cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn chuyên môn vận hành hệ thống xét nghiệm.

Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC Thanh Hóa, cho biết, trung tâm tiếp nhận máy này từ đầu tháng 4, đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho hơn 3.300 trường hợp và đều cho kết quả âm tính.



Cũng theo ông Trương, nhờ có chiếc máy này mà công tác xét nghiệm, sàng lọc COVID-19 thực hiện nhanh chóng, chỉ sau 3 tiếng cho kết quả. Không còn phải gửi mẫu ra Hà Nội như trước kia.

Nhân viên y tế tại CDC Thanh Hóa vận hành máy xét nghiệm



Trong khi đó, khi được phóng viên một tờ báo đặt câu hỏi về việc tại sao lại mua máy với giá 3,7 tỷ đồng, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa từ chối trả lời.

Tiếp theo công văn này, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thu thập thêm bổ sung số liệu và tổng hợp báo cáo về kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen (Đức) và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống trên địa bàn về Bộ Y tế. Thời gian báo cáo bổ sung thêm gồm tất cả các hợp đồng đã được ký kết từ ngày 1/3/2018 đến ngày 29/2/2020 (2 năm).

