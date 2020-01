Đồng Nai: Sai lầm có thể xuất phát từ huyện Long Thành

Cụ Lý Văn Hơn có đầy đủ giấy tờ chứng minh 208 ha đất tại xã Tam An, xã An Phước (huyện Long Thành) là của mình. Thế nhưng, ngày 07/08/2000, UBND tỉnh Đồng Nai lại ra quyết 2096/QĐ.CT-UBT không chấp thuận đơn xin lại đất với lý do “không có căn cứ giải quyết”. Vậy, tất cả giấy tờ cụ Hơn gửi kèm đơn xin lại đất được Ban tiếp công dân tỉnh, văn phòng tỉnh “vứt bỏ” đi đâu?

Rất nhiều công ty xây dựng nhà máy trên mảnh đất 208 ha cụ Lý Văn Hơn đang xin tỉnh trả lại

UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện điều tra, rà soát đơn xin lại đất của cụ Hơn, thế nhưng, chưa một lần chính quyền các cấp tiếp xúc với cụ Hơn để xác nhận giấy tờ đúng hay sai là sao? Việc rà soát đơn thư theo yêu cầu của cụ Hơn đúng quy trình, minh bạch chưa? Nếu sai sẽ xử lý vụ việc như thế nào?...

Ngày 04/01/2020, trong cuộc làm việc nhanh cùng ông Nguyễn Ngọc Hưng, phó giám đốc sở TNMT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Vụ việc cũng đã quá mấy chục năm nên những câu hỏi phóng viên đưa ra chúng tôi cần lật lại hồ sơ, rà soát lại vụ việc và trả lời sau”.

“Hiện nay, sở TNMT tỉnh cũng chỉ có trong tay quyết định 2096/QD.CT-UBND, ngày 07/08/2000, bác đơn khiếu nại của cụ Lý Văn Hơn vì không có đủ căn cư để giải quyết. Quyết định này, trước đo giao cho UBND huyện Long Thành triển khai quyết định đến cụ Lý Văn Hơn, từ đây, chúng ta hiểu là trách nhiệm thực hiện thuộc về huyện Long Thành. Nếu UBND huyện Long Thành không thực hiện chuyển quyết định xuống cho cụ Hơn nắm bắt sự việc thì sai phạm thuộc về cấp huyện” – ông Hưng khẳng định.

Cũng trong buổi làm việc, ông Chu Tiến Dũng, phó Thanh tra sở TNMT cho hay: “Nếu huyện Long Thành thật sự không triển khai quyết định 2096/QD.CT-UBND đến tay cụ Lý Văn Hơn, đồng thời, không báo cáo cho UBND tỉnh Đồng Nai trước tháng 08/2000 theo chỉ đạo của tỉnh là đang làm sai với chỉ đạo của tỉnh. Hai nữa, tỉnh ra quyết định giao huyện Long Thành nhưng huyện không làm tới nơi, tới trốn khiến cụ Hơn mất quyền lợi về khiếu nại lần 2, trách nhiệm đó thuộc về huyện Long Thành. Nếu UBND huyện Long Thành không chứng minh được quy trình xử lý khiếu nại, trả lời cho người dân về quyết định 2096/QD.CT/UBND theo đúng quy định của Pháp luật thì cụ Hơn có thể khởi kiện ra tòa, viết đơn khiếu nại lên bộ Tài Nguyên và Môi trường”.

Trong buổi làm việc, thông qua báo chí, phóng viên dành câu hỏi riêng cho lãnh đạo sở TNMT tỉnh Đồng Nai về quan điểm xử lý vụ việc sẽ thực hiện công bằng? Nếu cụ Hơn chứng minh được nguồn gốc 208 ha đất trồng cao su hợp lệ thì có được trả lại hay thu hồi để giao cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang quản lý hiện nay?

Những tài liệu dấu đỏ: Trích lục địa bộ, chứng chỉ hợp lệ tình trạng thuế vụ, tờ xác nhận nguồn gốc đất... cụ Hơn có trong tay đã đủ căn cứ, tài liệu chứng minh 208 ha đất tại xã Tam An, xã An Phước là của cụ Hơn chưa?

Những câu hỏi phóng viên đưa ra, ông Nguyễn Ngọc Hưng, phó giám đốc sở khẳng định: “Riêng về giấy tờ thì chúng tôi không có phản ánh gì. Còn những ý kiến khác thì sở TNMT cũng đang chờ UBND tỉnh chỉ đạo”.

Quyền lợi của cụ Lý Văn Hơn sẽ được xử lý dứt điểm như ra sao? Chúng tôi đang chờ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo.





Khuất Tuyến