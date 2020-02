Đồng phạm của Tuấn “khỉ” đã sa lưới tại Bến Tre 

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nã súng khiến 5 người tử vong tại huyện Củ Chi, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre truy bắt thành công đồng phạm của Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”).

Theo tin từ Người lao động, chiều ngày 3/2, các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre truy bắt thành công nghi can Phạm Thanh Tâm (biệt danh Tý bà Dòm, SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) để điều tra về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định của Pháp luật

Đối tượng Phạm Thanh Tâm đã bị bắt

Nguồn tin của Báo Người lao động cho hay, đối tượng Phạm Thanh Tâm sau khi cầm tiền của Tuấn “khỉ” đã bỏ trốn xuống Bến Tre và thuê một phòng khách sạn để lưu trú. Sau vài ngày ẩn náu thấy không có khả năng thoát khỏi “lưới trời, sáng ngày 3/2, Tâm đã nhờ người liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn ra đầu thú.

Nhận được tin báo, trưa cùng ngày, Công an TP Hồ Chí Minh đã cử các trinh sát xuống Bến Tre phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre để vây bắt đối tượng này. Sau đó di lý Tâm về TP Hồ Chí Minh để phục vụ Công tác điều tra.

Trước đó, trong quá trình truy bắt và điều tra về hành vi phạm tội của Lê Quốc Tuấn, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, đối tượng Phạm Thanh Tâm chính là người giữa số tiền khoảng 1 tỷ đồng Tuấn cướp được từ sòng bạc trong vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Ngày 1/2/2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã Phạm Thanh Tâm với đặc điểm nhận dạng: người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên cánh mũi phải (có hình ảnh kèm theo).

Trước đó Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh truy nã đối tượng Tâm

Về đối tượng Lê Quốc Tuấn, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Công an TP Hồ Chí Minh xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có ác tính cao nên đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện thông tin của đối tượng này thì trình báo ngay đến cơ quan chức năng.

VKSND TP Hồ Chí Minh đã phê chẩn quyết định khởi tố của Công an cùng cấp đối với Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bộ Công an, Công an các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ để truy bắt nghi phạm.

