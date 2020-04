Động thái bất ngờ của Thái Trinh trước tin đồn người cũ Quang Đăng cặp kè Hana Giang Anh

Thái Trinh bất ngờ chia sẻ dòng quote đầy ẩn ý sau khi mạng xã hội bùng nổ tin đồn Quang Đăng cặp kè Hana Giang Anh.

Những ngày gần đây, người hâm mộ showbiz Việt không khỏi xôn xao khi chuyện tình cảm giữa Quang Đăng - Thái Trinh tưởng đã kết thúc lại được 'lôi' ra ánh sáng lần nữa. Chuyện tình kéo dài khoảng 3 năm của cặp đôi 'trai tài gái sắc' từng được nhiều người ngưỡng mộ bỗng bất ngờ kết thúc và tuyên bố chia tay vào tháng 9/2019. Sự chia ly đột ngột của cặp đôi này đã khiến nhiều người hoang mang, thắc mắc nội tình suốt thời gian dài.

Theo nguồn tin trên mạng xã hội , nguyên do khiến Quang Đăng và Thái Trinh chia tay là do xuất hiện người thứ 3 chen chân vào đoạn tình cảm ngọt ngào. 'Tuesday' này không phải là ai xa lạ mà theo lời đồn thổi, chính là fitness blogger nổi tiếng Hana Giang Anh . Tin đồn cho rằng Quang Đăng và Hana gặp gỡ nhau khi cả hai cùng tham gia một sự kiện ở nước ngoài, khi mà Quang Đăng vẫn đang hẹn hò với Thái Trinh.

Trước tin đồn này, Thái Trinh bất ngờ có động thái đầy ẩn ý khiến người hâm mộ bán tính bán nghi. Cô chia sẻ một đoạn trích dẫn về tình cảm trên facebook cá nhân của mình như sau: "Bị xao động khi thấy một người đàn ông điển trai hay người phụ nữ kiều diễm, anh sẽ khám phá được sức mạnh của sự kiềm chế trong nội tâm".

Dù vậy, trả lời PV Trí thức trẻ, Thái Trinh cho hay dòng ẩn ý đó là do cô thấy hay nên chia sẻ, chứ không phải ám chỉ ai cả. Cô thẳng thừng chia sẻ: "Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm. Chuyện của anh ta và cô ấy có hay không thì tôi làm sao mà biết. Nếu người ta đã nói không thì mình tin vậy đi vì tôi cũng không còn quan tâm. Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm. Vì trời đất biết hết cả đấy!"

Nữ ca sĩ cũng nói rằng hiện giờ cô đang rất thoải mái với cuộc sống của mình. Sau khi chia tay , cô đã có động lực Giảm cân , giờ không còn là 1 cô ca sĩ "béo ụ, xác xơ" bị người đời thương hại nữa mà đã có giá trị riêng của mình. Thái Trinh cũng cho hay cô đã hủy kết bạn với Quang Đăng từ lâu và không liên lạc với người cũ nữa, giờ cô cũng không mấy để tâm tới chuyện liên quan đến chàng vũ công này.

Hiện tin đồn về việc Hana Giang Anh là người thứ 3 chen chân vào cuộc tình giữa Quang Đăng và Thái Trinh vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Thái Trinh từng chia sẻ cô rất hận Quang Đăng

