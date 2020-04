Pháp lần đầu tiên hủy kỳ thi tú tài do dịch COVID-19, dùng điểm trung bình để xét tuyển đại học

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Pháp lần đầu tiên hủy kỳ thi tú tài vốn được duy trì từ năm 1808 dưới thời Napoleon Bonaparte. Đây là động thái chưa từng có của ngành giáo dục nước này.

Theo thống kê sáng 10/4, chỉ trong 1 ngày Pháp ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục với 1.359 trường hợp (cao gấp 3 lần Tây Ban Nha) và 5.831 ca nhiễm mới được công bố. Tính đến sáng 9/4, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Pháp đã vượt 117.749 người với hơn 12.200 ca tử vong.

Lệnh phong tỏa tại Pháp bắt đầu vào ngày 17/3 và dự kiến kéo dài tới 15/4. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng chính quyền Pháp thông báo sẽ gia hạn phong tỏa cả nước thêm một thời gian.

Dịch COVID-19 ở Pháp cũng khiến ngành giáo dục nước này phải hủy bỏ kỳ thi THPT (tú tài). Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kỳ thi tú tài ở Pháp bị hủy kể từ khi nó được giới thiệu lần đầu tiên dưới thời Napoleon Bonaparte năm 1808. Trước đó, ngay cả các cuộc biểu tình rầm rộ của công nhân, sinh viên năm 1968 cũng không làm gián đoạn kỳ thi này.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp khiến hàng loạt trường học Pháp phải đóng cửa. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer thừa nhận, không còn cách nào khác ngoài việc hủy kỳ thi tú tài đã được duy trì suốt 2 thế kỷ.



Thay vào đó, học sinh sẽ nhận được số điểm trung bình của mỗi môn học trong cả năm để xét tuyển đại học. Số điểm này sẽ dựa trên điểm số của các bài kiểm tra và bài tập về nhà. Theo ông Blanquer, đây là giải pháp an toàn, đơn giản và công bằng nhất trong thời điểm dịch bệnh khó khăn.

Từ ngày 16/3, tất cả trường học từ cấp mẫu giáo đến đại học ở Pháp đều đóng cửa. Bộ trưởng Jean-Michel cho biết, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các trường học có thể được mở cửa trở lại vào tháng 5 và tăng cường học bù trong tháng 6. Khi đó, việc tham dự các lớp học trên sẽ được tính vào tiêu chí để có được bằng tú tài.





Tại một số quốc gia khác như Anh, các kỳ thi tương tự tú tài của Pháp cũng phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn do dịch Covid-19.



