Đóng toàn bộ bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Theo Vietnamplus, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc Mễ Phong thông tin trong buổi họp báo ngày 12/3 rằng Trung Quốc đã qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19 . Tuyên bố trên được đưa ra khi các ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại đây có dấu hiệu giảm mạnh trong nhiều ngày qua.

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường

Theo NHC, trong ngày 11/3 nước này ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, giảm so với con số là 24 ngày trước đó; số ca tử vong do COVID-19 là 11 ca, gồm 10 ca tại tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc và 1 ca tại tỉnh Thiểm Tây. Tính đến hết ngày 11/3, Trung Quốc ghi nhận 80.793 trường hợp mắc COVID-19, số ca hồi phục và xuất viện là 62.793.

Trong 1 tuần qua, dịch bệnh do https://baosuckhoecongdong.vn/tags/virus-corona-73208.tag chủng mới gây ra đã lây lan chậm hơn tại nước này, số ca nhiễm mới đang giảm mạnh. Đáng chú ý, vào ngày 12/3, số ca nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hồ Bắc lần đầu tiên về mức 1 con số - chỉ còn 8 ca nhiễm mới. Trước tình hình này, nhiều nhà xưởng, doanh nghiệp đang có dấu hiệu được mở cửa trở lại sau khi phải chịu ảnh hưởng của chính sách phong tỏa trước đó của Trung Quốc đẻ ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đóng cửa Bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Vũ Hán

Hiện toàn bộ các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, Hồ Bắc đã được đóng cửa, sau khi số ca nhiễm mới giảm mạnh. Bệnh viện Wuchang - vốn là một SVĐ thể thao , đã đóng cửa chiều 10/3 khi 49 bệnh nhân cuối cùng tại đấy được xuất viện. Bệnh viện đã tiếp nhận 1.124 bệnh nhân trong vòng 35 ngày, không có trường hợp nào tử vong và không có y bác sĩ bị lây bệnh.

Ngày 12/3, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng sẽ sớm có biện pháp mạnh để làm bình ổn hoạt động ngoại thương, song có thể có nguy cơ tăng trưởng không ổn định do sức ép tăng lên nền kinh tế toàn cầu.

