Dân tình đua nhau săn bồ kết diệt virus corona, hiệu quả thực hư thế nào?

Theo Giáo sư Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, Chủ nhiệm khoa Y dược, Đại học quốc gia Hà Nội, virus corona , tên gọi mới là Covid-19 đang được nghiên cứu, đường lây chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp từ giọt bắn trong vòng bán kính khoảng 2 m.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin đốt bồ kết có thể tiêu diệt được virus corona

Mặc dù Việt Nam đã phân lập được virus Covid-19 nhưng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ đang điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng. Trước tình hình dịch viêm đường hôi hấp cấp đang diễn biến phức tạp, nhiều người truyền tai nhau phương pháp đôt bồ kết và dùng các loại tinh dầu để xông hơi có thể tiêu diệt virus corona. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hữu hiệu và tiêu diệt được virus corona?

Trao đổi về vấn đề này, giáo sư Thành khẳng định, cho đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào và kết luận chính thức nào về việc phòng chống virus corona theo các phương pháp dân gian. Kinh nghiệm dân gian như đốt bồ kết, ăn tỏi và bôi dầu tràm,... giúp bảo vệ niêm mạc, có tác dụng tăng sức đề kháng trước các bệnh do virus.

Giáo sư Thành cho biết: "Nếu không có nguy cơ nhiễm, phơi nhiễm, mọi biện pháp này chỉ giúp cơ thể tăng sức đề kháng với nCoV".

Đồng tình với quan điểm trên, Phó giáo sư Phạm Như Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đốt bồ kết làm ấm không khí có thể ngăn cản virus. Ông cũng khuyến cáo ngậm muối để bảo vệ niêm mạc tại chỗ, uống nước gừng, quất mật ong, cánh hoa hồng..., đỡ kích thích niêm mạc. Tuy nhiên, không có cơ sở nào chứng minh đốt bồ kết có thể tiêu diệt được virus corona.

Việc đốt bồ kết để tiêu diệt virus corona chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh

Còn theo lương y Nguyễn Hồng Siêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội), mọi người vẫn có thể dùng tinh dầu sả để xịt quanh nhà cho sạch sẽ và thơm tho, nhưng đừng hi vọng nó có thể tiêu diệt được virus corona mới có trong không khí (nếu có).

Bên cạnh đó, ông cho biết, việc uống tỏi, đốt bồ kết để phòng ngừa corona cũng không có cơ sở. Trường hợp bị cảm cúm thông thường, bạn có thể nhỏ tỏi vào mũi, hoặc tỏi làm gia vị trong các bữa ăn để tăng thêm hương vị.



Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn trong việc phòng và tránh dịch virus corona. Tuyệt đối không tự ý học hỏi, làm theo những điều được chia sẻ trên mạng xã hội khi chưa có cơ sở chắc chắn.



Để phòng ngừa dịch virus corona, mọi người nên áp dụng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học. Tăng cường tiêu thụ rau xanh, trứng, cá, các loại quả giàu vitamin c, thực phẩm giàu protein và uống nhiều nước mỗi ngày; ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng giờ, tập luyện khoảng 1 tiếng/ngày; vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.



