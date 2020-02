Bên cạnh đó, virus corona là chủng virus mới, đã có kết luận loại virus này có thể lây từ người sang người chỉ trong vòng 15 phút khi tiếp xúc với cơ thể bị nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch virus corona bùng phát mạnh, nhiều người dân đang cố gắng dùng mọi cách để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, có người truyền nhau phương pháp đốt bồ kết và dùng các loại tinh dầu để xông hơi có thể tiêu diệt virus corona. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn về thông tin này và tò mò: Đốt bồ kết, dùng tinh dầu xông hơi có thể diệt sạch virus corona?

Đốt bồ kết, dùng tinh dầu xông hơi có tăng sức đề kháng, phòng virus corona không?

Lương y Nguyễn Hồng Siêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội) cũng đồng ý với điều này và bổ sung, mọi người vẫn có thể dùng tinh dầu sả để xịt quanh nhà cho sạch sẽ và thơm tho, nhưng đừng hi vọng nó có thể tiêu diệt được virus corona mới có trong không khí (nếu có). Lương y cho biết, việc uống tỏi, đốt bồ kết để phòng ngừa corona cũng không có cơ sở. Khi bị cảm cúm thông thường có thể nhỏ tỏi vào mũi, hoặc tỏi làm gia vị trong các bữa ăn để tăng thêm hương vị; tuy nhiên chưa có bất kỳ nghiên cứu nào khẳng định ăn tỏi có thể hết được virus corona.

Rửa tay đúng cách để phòng ngừa dịch virus corona.

Ngoài việc đốt bồ kết, dùng tinh dầu xông hơi, nhiều người còn truyền nhau mẹo quan hệ nhiều để phòng ngừa virus corona. Lương y Nguyễn Hồng Siêm khẳng định, đây là chuyện hoàn toàn vô lý và không có cơ sở khoa học. Quan hệ tình dục quá nhiều càng khiến cơ thể uể oải, mệt mỏi, nội tiết suy giảm thì làm sao tăng sức đề kháng được.

Để phòng ngừa dịch virus corona, mọi người nên áp dụng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học. Tăng cường tiêu thụ rau xanh, trứng, cá, các loại quả giàu vitamin c, thực phẩm giàu protein và uống nhiều nước mỗi ngày; ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng giờ, tập luyện khoảng 1 tiếng/ngày; vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.

Your browser does not support HTML5 video.