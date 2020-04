Đột kích sới bạc trong nghĩa trang gia tộc, bắt giữ hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau

Theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một sới bạc do Nguyễn Hùng Cường (Cường “Mọi”) cầm đầu. Đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 27 đối tượng để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bên cạnh việc phòng chống dịch COVID-19 , Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an 24 quận, huyện trên địa bàn TP tăng cường trấn áp các loại hình tội phạm, tệ nạn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các hoạt động tụ tập đánh cờ bạc dưới mọi hình thức.

Theo đó, chiều ngày 20/4, hàng chục trinh sát baov vây, ập vào nghĩa trang gia tộc bắt quả tang 42 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức bài cào 3 lá tính điểm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 140 triệu đồng tiền mặt, 50 bộ bài Tây và một số tang vật liên quan khác. Qua điều tra xác định, sới bạc này do Nguyễn Hùng Cường tổ chức. Nhưng đối tượng này chỉ điều hành từ xa. Cường thuê chị ruột và 4 đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý, thu tiền xâu.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Theo quy định do Cường đặt ra, các tay chân sẽ thu xâu của các con bạc tham gia lẫn nhà cái. Mỗi ngày tiền xâu thu về đến vài chục triệu đồng. Thời điểm bị đột kích có 2 sòng bạc, quy mô 42 người. Trong đó có 12 đối tượng là dân anh chị, có tiền án tiền sự. Qua sàng lọc, Công an tạm giữ hình sự 27 đối tượng.

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng ) cũng ập vào nghĩa địa ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), công an bắt quả tang nhiều người đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ Tô Văn Thân (27 tuổi), Nguyễn Văn Khoa (28 tuổi), Nguyễn Đức Sơn (39 tuổi), Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi, cùng trú Quảng Nam) và Phạm Văn Chung (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 16/4, Công an quận Liên Chiểu mật phục bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc trong nghĩa trang Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc). Khi phát hiện Công an, nhóm người này nhốn nháo bỏ chạy để thoát thân nhưng bị bắt gọn.

Tại hiện trường thi giữ nhiều tiền mặt và dụng cụ đánh bạc. Cơ quan Công an cho biết, khoảng một tháng nay, nhóm này thường xuyên tụ tập ở nghĩa địa Thanh Vinh đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Để tránh theo dõi của công an , họ liên tục đổi địa điểm đánh bạc.

