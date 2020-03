Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ do các “quý bà” cầm trịch

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây đánh bạ c qua mạng và cho vay lãi suất cao.



Theo đó, có 21 đối tượng được lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc, thu giữ tang vật hơn 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe máy, 1 ôtô cùng nhiều đồ vật liên quan.





Hàng chục đối tượng bị bắt

Khai báo tại cơ quan công an, nhóm này cho biết, đường dây đánh bạc bắt đầu hoạt động từ năm 2018 đến nay, do Phan Thị Danh móc nối với Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và các đối tượng khác tổ chức.



Nhóm này tổ chức thầu đề, cá độ với giao dịch 200 đến 500 triệu đồng/ngày. Đồng thời, nhóm còn cho con bạc, những người có tiền án, tiền sự vay với số tiền dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, lãi suất từ 20% đến 60%/tháng.



Your browser does not support HTML5 video.

Đường dây đánh bạc qua mạng với giao dịch lên đến 500 triệu đồng