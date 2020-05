Đột nhập nhà xác, nhân viên tang lễ ăn trộm hơn chục chiếc răng vàng từ người chết

Theo thông tin từ Yonhap News, vụ việc hi hữu này xảy ra tại nhà tang lễ ở bệnh viện Busan (Hàn Quốc). Đối tượng là một người khoảng 30 tuổi, làm việc như một người hướng dẫn tổ chức tang lễ của Bệnh viện đã được 6 năm.

Qua hình ảnh được camera ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 14/5 tại bệnh viện Busan. Khi đó, người đàn ông này đã ngang nhiên vào nhà xác, mở các ngăn lạnh lưu giữ thi thể để lấy trộm răng vàng từ người chết. Thấy được vụ việc qua màn hình an ninh, bảo vệ đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cảnh sát.



Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện trong túi đối tượng có ít nhất 10 chiếc răng vàng mà người này đã trộm từ thi thể trong nhà xác.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện thêm "đồ nghề" của đối tượng là một chiếc nhíp và kìm. Những vật dụng này người đàn ông luôn mang bên người để tiện hành động.

Bước đầu, người này khai nhận mục đích làm việc này là để "bù đắp" phần lỗ công việc của mình trong thời gian làm việc tại nhà tang lễ. Ngoài ra, việc lấy vàng từ người chết khiến hắn không bị khai báo. Người này cho rằng, nếu bản thân không lấy thì số vàng đó cũng bị lãng quên mà thôi.



Hắn ta còn khai báo rằng chỉ lấy phần vàng đem bán, mức giá bán mỗi mảnh như vậy trên thj trường là từ 20.000 đến 50.000 won (khoảng 380.000 đến 950.000 đồng).

Sau đó, đối tượng đã bị cảnh sát hạ lệnh bắt giữ về hành vi xâm phạm và ăn cắp đồ của người đã khuất. Sau khi biết thông tin, nhiều người dân đã vô cùng phẫn nộ và cho đây là một hành động bất kính, xúc phạm người đã mất. Nhiều người cũng yêu cầu lực lượng chức năng xử lý vụ việc một cách chính đáng nhất để răn đe những người đang có ý định tương tự.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể con gái bị sát hại, cướp của ngay tại nhà