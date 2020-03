Đột nhập vào các cơ sở thờ tự thực hiện trót lọt 15 vụ trộm tiền công đức để lấy tiền chơi game

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 21/11/2019, An mò đến xã Phùng Xá để tìm cách đột nhập vào cơ sở thờ tụng không có người trông nom để trộm tiền công đức. Đêm ấy, gã đột nhập vào Giáo xứ Vĩnh Lộc thuộc thôn 5 rồi dùng công cụ phá hòm đựng tiền và lấy đi 5,3 triệu đồng.

Được biết, số tiền trộm được An dùng để chơi game và ăn tiêu. Khi nào tiền cạn thì sẽ đi lang thang các khu vực có cơ sở thờ tụng thăm dò thông tin, lên kế hoạch thực hiện vụ trộm cắp tiếp theo. An thường nhắm vào các cơ sở thờ tụng không người trông nom thường xuyên.

Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, An khai đã thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp ở các đình chùa, miếu mạo, nhà thờ họ trên các xã thuộc huyện Thạch Thất (Hà Nội). Thậm chí, có địa điểm, An đã đột nhật đến 6 lần để thực hiện hành vi trộm cắp. Đơn cử như ở khu Văn Chỉ (thuộc thôn Đình, xã Hữu Bằng). Trong khoảng từ tháng 6 – 12/2019, An liên tục đột nhập vào đây để trộm tiền công đức.





An tại cơ quan điều tra

Trong số khoảng 15 phi vụ đã thực hiện, An trộm được nhiều nhất là 6,7 riệu đồng tại khu vực thờ ở nghĩa trang xã Hữu Bằng. An thực hiện phi vụ này vào tháng 8/2019.

Theo Công an huyện Thạch Thất, An đang bị tạm giữ tại Công an huyện để phục vụ điều tra. Qua vụ việc này, Công an phát hiện nhiều cơ sở thờ cúng bộc lộ rõ các sơ hở. Ví dụ như không có người trông coi vào ban đêm, thậm chí không khóa cửa, cổng ra vào. Có nơi chỉ kiểm tra tiền công đức vào từng thời điểm nhất định trong năm nên cũng không biết có bị mất trộm hay không.



Trong quá trình điều tra vụ việc trên, cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn huyện Thạch Thất để đẩy mạnh công tác phòng ngừa, khắc phục sơ hở để ngăn chặn tình trạng trộm cắp ở những nơi thờ tự linh thiêng.

Nga Đỗ (t/h)