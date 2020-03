Đột phá: Ghép phổi thành công cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung Quốc

Ngày 1/3, Bệnh viện nhân dân thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thông báo thực hiện thành công ca ghép phổi cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo thông báo của Bệnh viện nhân dân thành phố Vô Tích, bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 26/1.

Hình ảnh được cho là các bác sĩ Trung Quốc chụp sau khi phẫu thuật ghép phổi thành công cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Ảnh chụp màn hình CRI



Sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ bằng thuốc, ống thông khí quản và thở oxy. Sau thời gian điều trị, Sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ bằng thuốc, ống thông khí quản và thở oxy. Sau thời gian điều trị, Sức Khỏe bệnh nhân có tiến triển, một số kết quả xét nghiệm theo phương pháp chẩn đoán dựa trên acid nucleic đã âm tính với virus. Tuy nhiên, bệnh nhân gặp vấn đề rối loạn chức năng phổi nên các bác sĩ xem xét phương án phẫu thuật ghép phổi để duy trì tính mạng.



Ngày 29/2 vừa qua, ca phẫu thuật ghép phổi kéo dài 5 tiếng được thực hiện thành công. Tân Hoa xã dẫn lời bác sĩ Chen Jingyu - người đứng đầu ê kíp ca ghép phổi nhận định đây là một ca phẫu thuật rủi ro cao, bởi tất cả ê kíp phẫu thuật đều ở trong phòng áp suất âm trong toàn bộ ca mổ. Mặt khác, toàn bộ nhân viên y tế vẫn phải mặc đồ bảo hộ toàn thân để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus.



Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Dù trước đó một số kết quả xét nghiệm âm tính nhưng các bác sĩ chưa thực sự chắc chắn có còn nồng độ virus trong người bệnh nhân hay không, đặc biệt là virus khu trú trong phổi, bộ phận chuẩn bị được thay thế.

Là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấy ghép phổi của Trung Quốc nhưng bác sĩ Chen vẫn thừa nhận nhóm bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đã gặp áp lực cả về cơ thể lẫn tâm lý.



Bệnh nhân được ghép phổi từ một người hiến tạng chết não ở bên ngoài tỉnh Giang Tô và được vận chuyển tới bằng đường cao tốc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có những dấu hiệu phục hồi ổn định. Phổi ghép cũng đang hoạt động tốt.

Đài CRI của Trung Quốc đưa tin, các chuyên gia y tế tin rằng những ca phẫu thuật ghép phổi thành công như trên có thể giúp giảm tỉ lệ tử vong do virus chủng corona mới.

Your browser does not support HTML5 video.

Bên trong bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán

Hà Ly (t/h)