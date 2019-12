Đột phá ghép tạng: Lần đầu tiên ghép cùng lúc gan và thận kết hợp lọc máu liên tục

Người được ghép tạng là bệnh nhân M.S (59 tuổi, quốc tịch Lào) có tiền sử điều trị đái tháo đường, tăng huyết áp nhiều năm. Bệnh nhân phát hiện bị suy thận mạn tính vào tháng 4/2019. Đáng nói, người bệnh bị suy thận trên nền bệnh xơ gan (do rượu), đã được điều trị bảo tồn.

Bệnh nhân được đưa tới BV Việt Đức với kết luận suy thận độ IV, xơ gan tăng áp lực tĩnh mạch cửa (Child B 8 điểm – MELD score 25 điểm) chờ xét ghép tạng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã bị suy gan kết hợp suy thận . Đã phải chạy thận chu kỳ, từng hai lần xuất huyết tiêu hóa được điều trị nội khoa.

Ca ghép tạng cùng lúc gan và thận cho bệnh nhân người Lào kéo dài 12 tiếng



Bệnh nhân có chỉ định điều trị ghép gan và thận, có thể ghép từng tạng hoặc đồng thời. Sau khi tiến hành hội chẩn toàn viện, các bác sĩ và đứng đầu là GS. Trần Bình Giang – Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức đã quyết định thực hiện phương án ghép đồng thời cả gan và thận cho bệnh nhân. Bệnh viện xác định nguồn tạng hiến cho bệnh nhân là từ người chết não để tránh việc thực hiện 2 cuộc mổ liên tiếp.



Dựa trên kinh nghiệm thực tế qua 840 trường hợp ghép thận và 74 trường hợp ghép gan, toàn bộ đội ngũ chuyên gia của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng, phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, thận lọc máu, xét nghiệm... đã tiến hành họp bàn đưa ra quy trình kỹ thuật thực hiện ghép đồng thời 2 tạng lớn trên cùng người bệnh.



Nguồn hiến tạng cho bệnh nhân người Lào là một thanh niên 19 tuổi bị chết não do chấn thương sọ não nặng. Ngày 17/12/2019, ê kíp bác sĩ tiến hành lấy và ghép tạng cho các người bệnh. Nam thanh niên đã hiến tạng phổi, tim, thận. Riêng gan và thận được ghép đồng thời cho bệnh nhân M.S.

Trong quá trình ghép tạng, các bác sĩ phải đồng thời tiến hành lọc máu cho bệnh nhân



Lần đầu tiên BV Việt Đức triển khai ghép cùng lúc gan và thận cho một bệnh nhân. Đặc biệt trong quá trình mổ phải tiến hành lọc máu liên tục để thay thế thận đã bị suy cho người bệnh.



Ca ghép hai tạng kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia đầu ngành. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo không cần lọc máu, sau 03 ngày được rút nội khí quản. Hiện tại, người bệnh tự thở, các chức năng gan và thận đã dần phục hồi.



Theo các chuyên gia ghép tạng của BV Việt Đức, ghép đồng thời gan - thận là một kỹ thuật khó. Việc thay thế cùng lúc 2 tạng sẽ kéo dài thời gian phẫu thuật đồng thời phải sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp (như lọc máu liên tục trong mổ). Điều này đòi hỏi các chuyên gia phải có đủ kinh nghiệm ghép gan và thận đồng thời phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm phẫu thuật.



Đây đồng thời cũng là ca ghép đồng thời gan - thận đầu tiên tại Việt Nam đã chứng tỏ trình độ của ngành ghép tạng Việt Nam nói chung và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói riêng ngày càng được nâng cao. Ngành ghép tạng Việt Nam hoàn toàn có thể sánh với các trung tâm ghép trạng trên thế giới về chất lượng trong khi chi phí lại thấp hơn rất nhiều.

Kỷ lục BTV Việt Đức ghép tạng cho 16 bệnh nhân. Video: VTC 14

Hà Ly (t/h)