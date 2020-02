Đột phá: Kết hợp 2 loại thuốc điều trị hiệu quả virus corona chỉ sau 48 giờ

Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan công bố đã dùng thuốc kháng HIV kết hợp thuốc chữa cúm, điều trị thành công bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngày 2/2, giới chức y tế Thái Lan thông tin một bệnh nhân 71 tuổi người Trung Quốc nhiễm virus corona sau điều trị trong 48 giờ bằng phác đồ pha trộn hai loại thuốc kháng HIV và thuốc trị cúm đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Bác sĩ Kriengsak Attipornwanich - người tham gia điều trị cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kiệt sức nhưng đã có thể ngồi dậy sau 12 tiếng. Sau 48 giờ điều trị bằng phác đồ kết hợp 2 loại thuốc, kết quả xét nghiệm đã chuyển sang âm tính.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan xem hình ảnh trong Viện truyền nhiễm Bamrasnaradua, nơi các bệnh nhân nhiễm nCoV đang được cách ly. Ảnh AFP



Cụ thể, các bác sĩ đã sử dụng kết hợp thuốc trị cúm oseltamivir với thuốc chống HIV gồm lopinavir, ritonavir để điều trị cho bệnh nhân này. Bộ y tế Thái Lan cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu tác dụng của hỗn hợp thuốc này trong điều trị hội chứng viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.



Hiện tại, Thái Lan đã phát hiện tổng số 19 trường hợp nhiễm virus corona (nCoV), hầu hết trong số này là du khách Trung Quốc. Trong số này có 8 người đã hồi phục được xuất viện và 11 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.



Cho tới nay, chưa có bất cứ loại thuốc điều trị đặc hiệu hay Cho tới nay, chưa có bất cứ loại thuốc điều trị đặc hiệu hay vắc xin phòng ngừa virus corona. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các nhà khoa học khắp thế giới lao vào cuộc chạy đua phân tích virus và tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.



Trong một diễn biến khác, Bloomberg ngày 3/2 đưa tin, một bệnh nhân 35 tuổi nhiễm virus corona sau một ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Providence (bang Washington, Mỹ) cho kết quả các triệu chứng cải thiện rõ rệt.

Trung tâm Y tế Providence Everett, nơi tiếp nhận trường hợp viêm phổi do virus corona đầu tiên của Mỹ. Ảnh: Bloomberg



Các bác sĩ đã sử dụng thuốc remdesivir để điều trị cho bệnh nhân. Đây là loại thuốc do một công ty công nghệ sinh học của Mỹ nghiên cứu và phát triển, sử dụng trong điều trị HIV, Các bác sĩ đã sử dụng thuốc remdesivir để điều trị cho bệnh nhân. Đây là loại thuốc do một công ty công nghệ sinh học của Mỹ nghiên cứu và phát triển, sử dụng trong điều trị HIV, viêm gan B viêm gan C và cúm. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học sớm tìm ra loại thuốc đặc hiệu điều trị virus corona.



Jay Cook - Giám đốc Trung tâm Y tế Providence cho biết, đây là trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên trên thế giới thử nghiệm remdesivir. Việc sử dụng thuốc trong điều trị đem tới nhiều lợi ích và ẩn chứa cả những rủi ro. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nhận được sự đồng ý của bệnh nhân.



Trước đó, ngày 29/1, kênh SBS của Úc thông tin, các nhà khoa học của Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty của Melbourne đã tái tạo thành công một phiên bản của virus corona trong phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên, virus corona được tái tạo thành công bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, tạo tiền đề để nghiên cứu vắc xin phòng bệnh trong thời gian tới.



Các nhà nghiên cứu tại Viện Nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty khẳng định sẽ chia sẻ mẫu virus với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các phòng thí nghiệm trên toàn cầu.

Các phòng thí nghiệm ở Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong và trên thế giới đang chạy đua nghiên cứu vắc xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp. Dự kiến phải mất 6 tháng để thực nghiệm lâm sàng và 1 năm sau mới cho ra loại vắc xin với số lượng hạn chế.

Your browser does not support HTML5 video.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona

Hà Ly (t/h)