Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm đến khi nào?

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay các tỉnh miền Bắc đang phải chịu ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường từ phía Nam Trung Quốc. Dự đoán tiết trời rét đậm, sương mù ẩm ướt sẽ còn tiếp diễn, riêng đợt rét buốt hiện tại sẽ kéo dài đến hết tuần này.

Sương mù dày đặc khiến người dân phải bật đèn pha từ sáng sớm

Phó giám đốc Trung tâm dự báo KTTV quốc qua Hoàng Phúc Lâm cho biết, tháng 2/2020 sẽ còn khoảng 2-4 đợt rét đậm nữa. Vào khoảng thời gian này, do có sự tranh chấp mạnh mẽ giữa khối không khí nóng và lạnh, khí quyển tiếp tục bất ổn, gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa giông, mưa đá. Hiện nhiệt độ Hà Nội đang ở mức 18 độ, tuy cao hơn hôm 2/2 nhưng do độ ẩm cao nên người dân vẫn cảm thấy rét buốt. Nhiều khả năng trong những ngày tới không có nắng, nhiệt độ cao nhất là 21 độ. Tuy nhiên, rất may trong những ngày tới mưa sẽ giảm dần, trời tạnh ráo.

Hôm nay ngày 3/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, bầu trời Hà Nội bị mưa và sương mù dày đặc bao phủ. Sau khi kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán 2020, không khí nhiều nơi ở Bắc Bộ ô nhiễm nặng, có hại cho sức khỏe. Trước đó, theo các số liệu đo chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), UBND thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), nhiều điểm quan trắc tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận đều mang màu đỏ - màu biểu hiện mức có hại cho sức khỏe và 12 điểm quan trắc chuyển màu tím - mức rất có hại cho Sức Khỏe

Người dân tỏ ra lo lắng trước tình hình chất lượng không khí hiện nay, nhất là hiện dịch bệnh do virus corona gây ra có diễn biến phức tạp. Trao đổi với PV, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, GS.TS Nguyễn Văn Kính cho biết thời tiết rét đậm, ẩm ướt như hiện nay ở miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, dịch bệnh phát triển, lây lan.

Chi Nguyễn (t/h)