Dư âm ngày lễ tình nhân giữa mùa COVID-19: Vợ tiễn chồng đến tâm dịch Vũ Hán

Với đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc thì ngày lễ tình nhân năm 2020 là ngày đáng nhớ nhất. Bởi thay vì được đi chơi, xem phim bên người vợ hay người yêu, ngày 14/2/2020, các nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Trung Sơn phải nói lời tạm biệt người thân để đến Hồ Bắc hỗ trợ y tế giữa tâm dịch đang diễn biến phức tạp.

Anh Hồ Vĩnh Lợi làm việc ở kho Ung bướu của bệnh viện Tôn Trung Sơn từ năm 2009 đã chủ động đăng ký tham gia Đội ngũ y tế Trung tâm hỗ trợ Trung Sơn dù còn vợ con ở nhà. Anh nói rằng, vợ anh đặc biệt ủng hộ anh.

Trong ngày lễ tình nhân, anh đã tặng bó hoa được nhận trong lễ trao cờ cho vợ là chị Hàn Đăng Khoa. Trước ông kính của phóng viên, anh chị tươi cười hạnh phúc bên nha.

Vợ chồng anh Hồ Vĩnh Lợi trước khi chia xa

Khi chồng đã đi vọt khỏi tầm mắt, chị Hàn Đăng Khoa mới chia sẻ rằng, bó hoa này là món quà Valentine ý nghĩa nhất mà chị từng được nhận. Và đây cũng là ngày lễ tình nhân đáng nhớ, ý nghĩa nhất. Chị không có bất kỳ lý do gì để phải lo lắng cho sự lựa chọn của chồng mình.

Chị còn tiết lộ, khi chồng quyết định tham gia, cả hai đồng ý sẽ không nói gì với bố mẹ để họ không lo lắng. Ngay sau đó, hình ảnh ngọt ngào của anh chị được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Tất cả cộng đồng mạng đều dành lời ngọt ngào cho cặp vợ chồng này như: “Mong rằng anh sẽ trở về anh toàn”, “mong 2 người sớm đoàn tụ”, “Hồ Bắc cố lên, Vũ Hán cố lên”…

Ở một diễn biến liên quan đến tình hình COVID-19, thông báo sớm nhất sáng 15/2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc: Cho đến hết 14/2, nước này đã ghi nhận tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Riêng ngày 14/2 đã có 1.373 người được ra bệnh.

Tính đến hết ngày 14/2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do COVID-19 (nCoV) và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh. Trong ngày hôm qua, quan y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 2.641 ca nhiễm mới và 143 trường hợp tử vong, trong đó có 139 trường hợp tử vong tại tỉnh Hồ Bắc - vùng tâm dịch bệnh.

Nga Đỗ (t/h)