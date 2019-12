Dự án My Day - Ngày của em tổ chức tại Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Chiều 15/12/2019, Cuộc triển lãm ảnh thuộc dự án “My Day - Ngày Của Em” đã khai mạc tại trường Tiểu học Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh xuất sắc nhất trong hơn 12.000 tấm ảnh của 70 học sinh lớp 4 và lớp 5 đã tham gia chương trình học 7 ngày và cuộc thi ảnh mang tên “Mũi Né trong mắt em”.

Cô Vũ Thanh Phương - Điều phối dự án My Day - Mũi Né đang tổ chức

lớp học lý thuyêt cho các học sinh

Dự án dùng hình thức kể chuyện bằng hình ảnh (photovoice) như một công cụ để học sinh thể hiện bản thân mình và khám phá cuộc sống xung quanh. Việc lưu lại những câu chuyện bằng hình ảnh tạo nên một cách tiếp cận tự nhiên và thân thiện để học sinh dễ dàng có những góc nhìn khác nhau về cuộc sống quanh mình, từ đó giúp các em tự tin cất tiếng nói, tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề của địa phương và trở thành những tác nhân thay đổi trong cộng đồng. Dự án cũng tạo ra không gian để học sinh thực hành sáng tác những sản phẩm truyền thông quảng bá cho hình ảnh của cộng đồng nơi mình đang sinh sống, khơi dậy tình yêu và lòng tự hào về quê hương.

Tình nguyện viên dẫn học sinh đi chụp thực hành dọc bờ biển Mũi Né

Trải qua 5 năm hoạt động, từ năm 2014, Dự án "My Day” đã được thực hiện tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam, bao gồm: Thanh Hóa (2014), thành phố Hồ Chí Minh (2017-2018), tỉnh Tây Ninh (2019). Trong tháng 12/2019, được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Tiểu học Hàm Tiến, "My Day – Ngày của em” kết hợp cùng dự án “Coast 2 Coast” đã được làm việc với 70 em học sinh tại tại trường Tiểu học Hàm Tiến.

Học sinh thực hành chụp và phỏng vấn nhân vật để kể câu chuyện ảnh

Địa danh Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từng là thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam, nổi tiếng với những bãi biển dài trong xanh, những làng chài nhiều màu sắc. Tuy phát triển du lịch hiện đại, nơi đây lại đang đối mặt nhiều thách thức về cảnh quan, môi trường, cũng như sinh kế của người bản địa.

Những nét đẹp và những mặt trái qua lăng kính của những học sinh Tiểu học đem đến những khung hình hồn nhiên, trong sáng, những cảnh đẹp bình dị, bên cạnh đó cũng có nhiều tác phẩm mang những suy nghĩ và sự quan tâm của những chủ nhân tương lai của mảnh đất Bình Thuận này.

Học sinh thực hành chụp và phỏng vấn nhân vật để kể câu chuyện ảnh

70 học sinh đến từ trường Tiểu học Hàm Tiến, được nhà trường tuyển chọn từ khối lớp Bốn và lớp Năm, để tham gia xuyên suốt thời gian chương trình bảy ngày, từ ngày 7/12 - 13/12. Trong ngày đầu tiên, học sinh được tiếp cận, tìm hiểu về chiếc máy ảnh và học lý thuyết về những kĩ năng chụp ảnh cơ bản. Từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy, học sinh được tham gia các buổi tham quan tới nhiều địa điểm đặc trưng của địa phương như làng chài Mũi Né, khu du lịch suối Tiên, nhà thờ Rạng, chợ Mũi Né, chợ Hàm Tiến, cơ sở sản xuất nước mắm Ngọc Định, làng sản xuất bánh tráng Phụng Hiệp, các bãi biển, phố đêm và các món ăn địa phương.... để thực hành và sáng tác tự do các đề tài yêu thích của mình.

Một buổi học nhóm về cách kê câu chuyện ảnh tại sân trường

Trong những buổi tham quan thực tế này, học sinh đã được thực hành các kĩ năng chụp ảnh, đồng thời có được cơ hội giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về những con người, sự vật, và sự việc đang diễn ra ngay trong chính cộng đồng nơi các em sinh sống, củng cố thêm các kỹ năng mềm hữu ích cho cuộc sống của các em sau này.

Sau mỗi buổi tham quan thực tế, học sinh được các thầy cô hướng dẫn đóng góp ý kiến để nâng cao khả năng quan sát, kĩ thuật chụp ảnh, và khả năng giao tiếp, phỏng vấn các nhân vật... giúp cho những tác phẩm của các em được hoàn thiện hơn.

Sau khi kết thúc khóa học 7 ngày, Ban tổ chức chương trình đã cùng nhau chọn ra hơn 1.000 bức ảnh xuất sắc nhất trong số những sản phẩm của học sinh, lựa chọn in 120 bức ảnh ra khổ lớn, và phối hợp cùng nhà trường để thực hiện triển lãm ảnh tại trường, để các thầy cô, bạn bè, phụ huynh, và cộng đồng có thể tới xem và cảm nhận thành quả của học sinh. Khi chọn ảnh trưng bày triển lãm, Ban tổ chức đã đảm bảo mỗi học sinh tham gia chương trình có ít nhất một tác phẩm được trưng bày.

Sau lễ khai mạc và trưng bày ảnh tại trường tiểu học Hàm Tiến, các tác phẩm trong khuôn khổ dự án “My Day - Ngày Của Em” tại Bình Thuận sẽ được tiếp tục trưng bày tại nhà hàng hải sản Năm Dư, địa chỉ 3B đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, Bình Thuận đến hết năm 2020.

Kết thúc chương trình triển lãm ảnh tại nhà trường, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hàm Tiến sẽ thay mặt dự án My Day tặng 70 em học sinh tham gia chương trình, mỗi em 1 tác phẩm, và số còn lại sẽ được tiếp tục trưng bày tại khuôn viên và trong các lớp học của nhà trương, vừa trang trí, vừa là đề tài của những bài học về nhiều đề tài khác nhau trong cuộc sống và vấn đề địa phương.

Học sinh học chụp hình đề tài ẩm thực tại nhà hàng Hải sản Năm Dư

Trong dịp Tết Âm lịch 2020 này, các tác phẩm của nhóm học sinh Bình Thuận tham gia dự án “My Day - Ngày Của Em” cùng với những tác phẩm của các bạn học sinh tại Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh đã tham gia dự án My Day sẽ được triển lãm tại Hội chợ triển lãm chủ đề “Việt Nam tại Đức” diễn ra tạii trung tâm thành phố Augsburg, nước Đức từ ngày 24/1 - 28/1/2020 nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao 2 nước Việt – Đức. Bộ ảnh sẽ tiếp tục được trưng bày, giới thiệu tại nhiều địa điểm khác nhau như quán cà phê nhà Ký Ức TP. Hồ Chí Minh, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong thời gian tới.

Năm 2014, My Day lần đầu tiên thực hiện tại Thanh Hóa với 70 học sinh từ 8-15 tuổi, và đã thu được gần 10.000 tấm hình, trong đó 200 tấm xuất sắc nhất được triển lãm, trưng bày gần 20 lần trong và ngoài nước. Sau thành công của năm 2014, My Day tiếp tục ghé qua TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, để lại những dấu ấn khó quên với người dân địa phương và cũng có những ảnh hưởng nhất định khi tiếp tục được lựa chọn để tham dự các triển lãm quốc tế.

My Day tại Bình Thuận lần này kết hợp thực hiện cùng dự án Coast 2 Coast - đây là dự án nghe nhìn được thực hiện tại Peru trong 5 năm qua, dành cho cộng đồng ngư dân đánh cá với quy mô nhỏ trên khắp thế giới với sự phong phú của hệ sinh thái cũng như xã hội, vì sự thịnh vượng của xã hội.

Dự án được sáng lập và điều hành bởi Emi Koch – cô gái 30 tuổi đến từ nước Mỹ. Cô đã được nhận gải thưởng của Fulbright và đến Việt Nam để tiếp tục hành trình kể chuyện địa lý quốc gia của mình. Sau khi tìm hiểu qua internet về đất nước Việt Nam và các dự án dành cho trẻ em, cho nông dân, Emi đã tìm thấy thông tin dự án My Day và Emi đã tìm cách liên hệ với Bích Hồng. Hai người đã gặp nhau vào cuối tháng 10/2019 tại Hồ Chí Minh để chia sẻ và lên kế hoạch về sự hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động, hành động vì trẻ em tại các làng chài tại Việt Nam.

Mũi Né là địa điểm đầu tiên mà Bích Hồng và Emi lựa chọn bởi sự phát triển du lịch hiện đại đang diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh đó các công việc và nghề truyền thống cũng như hệ sinh thái đang chịu những ảnh hưởng lớn từ sự phát triển này. Hai dự án My Day và Coast 2 Coast hợp tác cùng nhau dấn thân trên hành trình đi tìm kiếm những tài nhăng nhiếp ảnh trẻ em Việt Nam. Thông qua đó đề cao giá trị sinh thái, văn hóa, giáo dục kỹ năng mềm... truyền cảm hứng và sự tự hào về quê hương của mỗi cá nhân trong cộng đồng đó.

Vũ Thị Bích Hồng - Sáng lập và điều hành dự án My Day - Ngày của em

Để có được những kết quả tuyệt vời nói trên, Ban tổ chức và dự án My Day xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Trần Ngọc Diễm, chủ quán cafe, nhà hàng Ký Ức, địa chỉ: 167 - 169 - 171 - 173 đường số 3, khu dân cư Nam Hùng vương, Phường An Lạc , Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng My Day Mũi Né cũng như trong tương lai. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn công ty đồ chơi Long Thủy TP Hồ Chí Minh, công ty phát hành sách Anbook, công ty TNHH Thái Bảo, quán cà phê Alo cafe tại Mũi Né, Suri Homestay Mũi Né, trung tâm huấn luyện thể thao Manta với các phần quà tặng và phiếu quà tặng cho các học sinh tham gia dự án.