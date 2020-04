Dự báo còn nhiều ca mắc COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, đề xuất cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Sáng 13/4, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, các chuyên gia đã đề cập rất nhiều về tính chất phức tạp tại ổ dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Đáng nói, các ca mắc ở giai đoạn dịch bệnh đã xâm nhập vào cộng đồng bị mất dấu F0, không xác định được nguồn lây. Về những ý kiến khác nói bệnh nhân 243 ở Mê Linh, chủ tịch thành phố Hà Nội nói rõ quan điểm:



"Chúng ta đã thống nhất quan điểm những ai đã đến Bạch Mai thì đều có nguy cơ lây cao. Tôi giữ quan điểm rõ ràng từ rà soát yếu tố Bạch Mai mới ra bệnh nhân 243, từ bệnh nhân 243 mới ra một loạt các bệnh nhân khác".



Ông Chung nhận định, ổ dịch lo ngại nhất hiện nay chính là thôn Hạ Lôi, vì vậy toàn thành phố tập trung vào dập ổ dịch này.



Toàn thôn với 11.000 nhân khẩu, từ ca bệnh đầu tiên đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Hiện 7.000 mẫu xét nghiệm có kết quả đã phát hiện ra 9 trường hợp mắc COVID-19, còn 3.000 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.



Cùng quan điểm, ông Nguyễn Khắc Hiền - giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, ổ dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh rất phức tạp, đã có 10 ca mắc bệnh và nhiều trường hợp khác có liên quan.

Ông Hiền cũng nhận định từ ổ dịch này, nguy cơ lây nhiễm rất cao cho cộng đồng. Hiện nay tại thôn Hạ Lôi, đã liên tục phát hiện các ca mắc COVID-19 từ ngày 9 đến ngày 12/4.



Trong hai ngày 13 và 14/4, CDC Hà Nội sẽ lấy mẫu hết, xét nghiệm với người dân trong thôn, có thể sẽ có thêm các ca mắc bệnh tại thôn này. "Dự báo trong thời gian tới có thể có thêm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng", ông Hiền thông tin.



PGS.TS Trần Như Dương - phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chuyên gia đã cùng 1 đội đáp ứng nhanh của Bộ Y tế tăng cường hỗ trợ cho Mê Linh trong suốt thời gian khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch, từ ngày 10/4 nhận định "nguồn bệnh đã xâm nhập vào thôn này và âm thầm ở trong đó".

Nhờ sớm khoanh vùng và chủ động sàng lọc, Hà Nội đã phát hiện nhanh ca mắc COVID-19 đầu tiên tại thôn này, để có các biện pháp quyết liệt chống dịch.



Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho rằng ổ dịch tại thôn Hạ Lôi rất phức tạp. Dự báo thôn này còn tiếp tục xuất hiện những ca mới, cũng có thể có những ca bệnh được phát hiện ngay tại các gia đình đang bị cách ly trong thôn.

"Chúng tôi tiên lượng nguồn bệnh đã xâm nhập vào thôn này, vì vậy nếu phát hiện vài ca nữa không có gì bất thường. Những ca bệnh mới nếu có ở thôn này đều nằm trong tiên đoán khi đã được khoanh vùng, tức là ca nhiễm từ trước rồi, giờ bị phát hiện. Vì vậy, cách ly toàn vùng có ý nghĩa để phát hiện ngay, không để lây nhiễm từ nơi này sang nơi khác", ông Dương cho biết.

Là người trực tiêp tham gia chống dịch tại thôn Hạ Lôi, PGS.TS Trần Như Dương đánh giá, người dân thực hiện nghiêm các quy định cách ly y tế; mỗi người đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tự giác “nhà nào ở nhà đó”. Đời sống của người dân được bảo đảm, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu.



Mỗi ngày, 66 tổ phản ứng nhanh "đi từng ngõ, gõ từng nhà", gặp từng người dân để tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm việc cách ly; cung cấp thông tin dịch tễ...



PGS.TS Trần Như Dương cho biết, nếu lấy ý kiến ông về thời gian cách ly xã hội, ông sẽ đề xuất cần cách ly ít nhất 1 tuần nữa, nhưng phải cách ly xã hội một cách nghiêm ngặt.

