Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Theo điểm c và điểm d khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 nghi rõ, người lao động nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết: c) Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); d) Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch)…

Đối chiếu với lịch năm 2020, ngày Chiến thắng hay còn gọi là Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên người lao động sẽ được nghỉ làm trong 2 ngày này. Thêm vào đó, với những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, trong dịp lễ 30/4-1/5 này, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Năm ngày 30/4 đến hết thứ Ba ngày 3/5/2020.

Phố phường rực rõ cờ hoa ngày Chiến tháng và Quốc tế lao động

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Bắc Bộ, theo Tại các tỉnh, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , từ ngày 30/4 đến ngày 1/5, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 2/5, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 3/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực này, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ nắng nóng có khả năng xảy ra cục bộ ở khu vực đồng bằng và trung du.

Tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5 duy trì kiểu thời tiết ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây vào ngày 2/5. Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nắng nóng sẽ ở mở rộng các nơi khác ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo Thời tiết Hà Nội từ 30/4-3/5



2 ngày đầu tiên của kỳ 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2020 , Hà Nội duy trì ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 2-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm nguy cơ cao lốc, sét, gió giật mạnh.

