Dự báo thời tiết ngày 12/2/2020, miền Bắc sẽ xuất hiện nắng ấm vào buổi trưa, nhiệt độ nhích dần so với những ngày qua.

Miền Bắc ấm lên kéo theo nồm ẩm xuất hiện. Trong khi đó, Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng mạnh, Bình Phước, Đồng Nai nóng nhất, nhiệt độ cao 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác 31-33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 12/2/2020: Miền Bắc chuyển nắng sau những ngày mưa rét

Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/2/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ



Đà Nẵng - Bình Thuận

Trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.



Tây Nguyên

Thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nam Bộ

có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ Thời tiết Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độNhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Dự báo Dự báo Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

, Hà Nội từ ngày 13-15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng sáng 13/2 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết 3 ngày tới , Hà Nội từ ngày 13-15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng sáng 13/2 vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)