Dự báo thời tiết ngày 12/3/2020: Miền Trung nắng nóng diện rộng, ĐBSCL vào đợt xâm nhập mặn gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 12/3/2020, miền Bắc sẽ vừa nắng vừa nóng dần lên, miền Trung nắng nóng cục bộ và miền Nam tiếp tục khô nóng. Đặc biệt, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào đợt xâm nhập mặn gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên Thời tiết ngày mai ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng. Sang đến ngày 13/3, áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam khiến nắng nóng diện rộng xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h.

Bắt đầu từ hôm 11/3, các địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long bước vào đợt xâm nhập mặn gay gắt, có thể lên cao nhất trong mùa mặn năm nay. Dự báo từ nay đến cuối tuần, ranh mặn 4 gram/lít trên sông Cái Lớn sẽ xâm nhập vào 55-58 km tính từ cửa biển. Trên hệ thống sông Cửu Long, phạm vi xâm nhập mặn vào sâu nhất là sông Hàm Luông, từ 68-80 km. Còn trên sông Vàm Cỏ ranh mặn 4 gram/lít có thể vào sâu đến 110 km.

Khô hạn, mặn xâm nhập tăng cao ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tiền Phong



Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/3/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.



Tây Nguyên

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.



Nam Bộ

đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

, Hà Nội từ ngày 12-13/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 14 có mưa vài nơi, trời chuyển lạnh.

